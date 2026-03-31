Hoàn tất vị trí việc làm công chức để thay thế hệ thống đang vận hành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc triển khai xây dựng vị trí việc làm công chức theo Nghị định số 361 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định vị trí việc làm cụ thể được sử dụng trong cơ quan để xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí, bao gồm: vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; công chức chuyên môn, nghiệp vụ; hỗ trợ, phục vụ.

Tỷ lệ bố trí công chức theo từng vị trí việc làm được đề xuất thực hiện theo nguyên tắc chung như sau:

Tỷ lệ bố trí công chức theo từng vị trí việc làm được đề xuất thực hiện theo Công văn số 4762 của UBND tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nguyễn Vy).

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm theo Nghị định số 361; trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thay thế các vị trí việc làm hiện nay. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 31/5.

Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 361, các quyết định phê duyệt vị trí việc làm đã ban hành trước đó tiếp tục được áp dụng.

Theo Điều 9 Nghị định số 361, công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ vào bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm.

Công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức (không áp dụng đối với vị trí việc làm công chức là Thứ trưởng và tương đương), cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc và trực thuộc trong cơ quan, tổ chức khi xếp vào ngạch theo vị trí việc làm quy định tại Nghị định này phải đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch tương ứng được sử dụng tại cơ quan, tổ chức mình.

Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu không áp dụng đối với người được giao quyền; đồng thời phải bảo đảm thực hiện đúng tỷ lệ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm quy định.