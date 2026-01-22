Hỗ trợ phụ nữ yếu thế thêm điểm tựa sinh kế

Tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) vừa triển khai chương trình hỗ trợ tài chính tại Nghệ An, không chỉ cung cấp nguồn lực thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia và niềm tin sâu sắc đến phụ nữ địa phương. Chương trình khẳng định phụ nữ Nghệ An không đơn độc trên hành trình vượt qua khó khăn, phục hồi và vươn lên trong cuộc sống.

Bà Lương Oanh (áo xanh), đại diện UN Women, thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

UN Women đã hỗ trợ tài chính cho 487 hộ gia đình tại xã Tân An và xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An, với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng. Mỗi hộ gia đình nhận được 4,4 triệu đồng. Chương trình ưu tiên các hộ do phụ nữ làm chủ, phụ nữ đơn thân và người khuyết tật, những đối tượng thường chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội.

Nguồn hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính trước mắt, có thêm điều kiện trang trải sinh hoạt, khôi phục sinh kế, đồng thời tạo nền tảng để từng bước ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Nghệ An ghi nhận thông tin về hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Minh tại xã Văn Kiều (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Nguyễn Lương Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nghệ An, chia sẻ: “Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, chương trình còn góp phần khơi dậy niềm tin, tiếp thêm động lực để phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ đơn thân và người khuyết tật vững vàng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định sinh kế, cải thiện đời sống và hướng tới tương lai bền vững hơn”, bà Hồng nhấn mạnh.

Hội Chữ thập đỏ Nghệ An cũng đánh giá cao việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng thời điểm, không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khích lệ ý chí tự lực, tự cường của phụ nữ trong cộng đồng.

Chị Phạm Thị Hòa, cán bộ dự án, thẩm định hộ hưởng lợi của ông Đào Văn Đồng tại xóm 6, xã Văn Kiều (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Nguyễn Thị Minh, trú xóm 19-20, xã Văn Kiều, một trong những người thụ hưởng, bày tỏ lòng biết ơn: “Khoản hỗ trợ của UN Women đã giúp gia đình tôi phần nào giảm áp lực chi tiêu trước mắt, có thêm điều kiện xoay xở cuộc sống và từng bước tính toán khôi phục sinh kế sau thời gian dài khó khăn”.

Sự đồng hành của UN Women không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để phụ nữ Nghệ An tự tin làm chủ cuộc sống, hướng tới một tương lai tươi sáng và bền vững hơn. Khi những “hạt giống” của niềm tin và cơ hội được trao đi, chúng sẽ nảy mầm và phát triển, kiến tạo một cộng đồng vững mạnh hơn.