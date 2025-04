Hai xã đảo được giữ nguyên do yếu tố đặc thù

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh năm 2025.

Tỉnh Quảng Nam có diện tích tự nhiên hơn 10.500km2, dân số hơn 1,7 triệu người.

Xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An) không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù (Ảnh: Công Bính).

Theo phương án sắp xếp, trước khi thực hiện, tỉnh Quảng Nam có 233 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Nam còn 78 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 155 đơn vị, tương ứng gần 67% tổng số đơn vị trước khi sắp xếp.

Đặc biệt, 2 xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An) và xã Tam Hải (huyện Núi Thành) không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù. Đây là các xã hải đảo có vị trí biệt lập và đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Ngoài ra, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, được giữ nguyên do đủ tiêu chuẩn, không phải thực hiện sắp xếp.

Sau sắp xếp, xã Bến Giằng có diện tích lớn nhất tỉnh Quảng Nam, với hơn 535km2, quy mô dân số gần 8.300 người. Xã Bến Giằng (mới) thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Cà Dy, Tà Bhing và Tà Pơơ, huyện Nam Giang.

Xã có dân số thấp nhất sau sắp xếp là xã La Êê. Sau khi thành lập, xã có diện tích tự nhiên hơn 243km2, dân số chỉ hơn 2.300 người. Xã La Êê thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Chơ Chun và xã La Êê, huyện Nam Giang.

Sau xã La Êê, xã có dân số ít tiếp theo là xã Tân Hiệp (thuộc thành phố Hội An), với hơn 2.600 người.

Sau sắp xếp, một số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam chỉ rộng trên dưới 10km2, như phường Tam Kỳ diện tích 8,36km2, phường Hương Trà (cùng thuộc thành phố Tam Kỳ hiện tại) diện tích 14,64km2, phường Hội An (thành phố Hội An hiện tại) diện tích 10,81km2…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thực hiện xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay, góp phần đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.