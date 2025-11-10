Hà Nội: Chương trình OCOP giúp nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn

Triển khai Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế nông thôn”, trong 5 năm qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) một cách quyết liệt, hiệu quả.

Kết quả từ chương trình không chỉ góp phần vào thành công chung của Chương trình số 04, mà còn trở thành động lực quan trọng nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho khu vực nông thôn Thủ đô.

Mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới mang lại thu nhập cao cho người dân xã Trung Giã (Ảnh: Minh Châu).

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, từ đầu năm 2025 đến nay, các địa phương trên địa bàn đã đánh giá, phân hạng 146 sản phẩm OCOP, gồm 141 sản phẩm đạt 3 sao và 5 sản phẩm đạt 4 sao.

Trên cơ sở đề nghị của Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công nhận thêm 3 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, nâng tổng số sản phẩm 5 sao của Thành phố lên 9 sản phẩm.

Tính lũy kế từ khi Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ phát động năm 2019 đến nay, Hà Nội đã đánh giá, chứng nhận 3.463 sản phẩm OCOP – cao nhất cả nước. Trong đó có 9 sản phẩm 5 sao, 19 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.576 sản phẩm 4 sao và 1.859 sản phẩm 3 sao.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến tháng 9/2025, Việt Nam có hơn 17.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên của hơn 9.000 chủ thể; riêng Hà Nội chiếm khoảng 20,3% tổng số sản phẩm, khẳng định vai trò đầu tàu của Thủ đô trong phát triển sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết: Chương trình OCOP tại Hà Nội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các sở, ngành, địa phương và các thành phần kinh tế.

Toàn thành phố có 166 hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ; 68 hợp tác xã ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; 80 hợp tác xã có liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm; 134 hợp tác xã với 448 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP...

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 1.571 trang trại, trong đó có 21 trang trại có chứng nhận sản phẩm OCOP; 55 trang trại có sản phẩm VietGAP, hữu cơ, GlobalGAP; 320 trang trại có ứng dụng công nghệ cao; gần 20% trang trại có liên kết sản xuất và tiêu thụ…

Hà Nội cũng đang phối hợp với 43 tỉnh, thành trên cả nước xây dựng hơn 1.500 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn và 172 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nội địa, góp phần đưa sản phẩm OCOP Thủ đô đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại nhấn mạnh: “Chất lượng là yếu tố cốt lõi giúp người tiêu dùng tin tưởng sản phẩm OCOP. Sở sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm uy tín và thương hiệu OCOP Hà Nội”.

Việc triển khai hiệu quả Chương trình OCOP đã góp phần quan trọng vào mục tiêu trọng tâm của Chương trình số 04 là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn Hà Nội đạt hơn 75 triệu đồng/năm. Thành phố đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo từ cuối năm 2024, khẳng định dấu ấn bền vững trong hành trình xây dựng nông thôn mới của Thủ đô.

Minh Châu