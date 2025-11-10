Điện Biên: Tín dụng ưu đãi - Đòn bẩy giúp người dân vượt khó vươn lên

Anh Lường Văn Thành, bản Phăng 2, xã Mường Phăng, tỉnh Ðiện Biên là một trong những hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) phát triển sản xuất.

Anh Thành cho biết, khi lập gia đình, tài sản duy nhất của vợ chồng anh là 3.000m2 ruộng và 5.000m2 vườn. Vợ chồng chăm chỉ làm lụng quanh năm cũng chỉ đủ ăn, còn nếu nắng hạn thì thiếu ăn nhiều tháng. Năm 2014, được vay 50 triệu đồng từ NHCSXH và được cán bộ ngân hàng hướng dẫn cách quản lý, sử dụng vốn vay, gia đình đã có thêm một số nguồn thu từ chăn nuôi, trồng cây ăn quả luân phiên trên đất vườn.

Ðến năm 2019, khi quyết định chuyển toàn bộ diện tích đất ruộng để trồng nho, dâu tây, gia đình anh đã được cán bộ tín dụng hướng dẫn làm hồ sơ vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn ủy thác. Nguồn vốn đến với gia đình anh vô cùng ý nghĩa, giúp chuyên tâm học tập kinh nghiệm sản xuất, yên tâm làm việc trên đồng ruộng chứ không phải canh cánh nỗi lo "xoay tiền" trả công người làm hàng ngày như trước nữa.

Là hộ nghèo đông con, trước đây, hoàn cảnh gia đình anh Vừ Bả Dế ở thôn Huổi Đanh (xã Mường Toong) hết sức khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp. Năm 2017, được tổ tiết kiệm và vay vốn xét duyệt, anh Dế mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH để mua một con trâu sinh sản. Sau 3 năm, trâu của gia đình anh đẻ được 3 con, sau khi bán cho thu nhập gần 60 triệu đồng. Nhờ nguồn thu nhập này, năm 2022, gia đình anh Dế chính thức thoát nghèo.

Đến năm 2024, anh Vừ Bả Dế tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng từ chương trình hộ mới thoát nghèo và 200 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để mở rộng mô hình chăn nuôi. Hiện nay, gia đình anh đã có hơn 10 con trâu, bò cùng hệ thống chuồng trại khang trang, bãi chăn thả và khu vực trồng cỏ voi chủ động nguồn thức ăn.

Năm 2018, chị Thào Thị Pày, thôn Tỉnh B, xã Sáng Nhè mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ NHCSXH để cải tạo 1ha đất canh tác kém hiệu quả, chuyển sang trồng keo, thông và bạch đàn. Cùng với trồng cây, chị phát triển chăn nuôi gần 30 con lợn, 2 con trâu, 4 con bò, 15 con dê và 300 con gà đen. Không dừng lại ở đó, gia đình chị trồng thêm 1ha ngô lai, 0,5ha lúa nước, tận dụng 600m2 ao nuôi cá và 1.500m2 đất trồng rau màu.

Nhờ mô hình sản xuất đa dạng, trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu về ổn định 150-170 triệu đồng. Đến nay, gia đình chị Pày đã thoát nghèo, vươn lên thành hộ khá. Chị Pày cho biết: “Có vốn, tôi mạnh dạn đầu tư trồng rừng, chăn nuôi mang lại hiệu quả. Giờ gia đình đã có tích lũy, các con có điều kiện đi học đầy đủ”.

Chị Thào Thị Pày chăm sóc đàn gà được đầu tư từ vốn vay của NHCSXH (Ảnh: Xuân Mai).

Không chỉ hỗ trợ hộ nghèo, vốn tín dụng của NHCSXH còn giúp nhiều hộ mới thoát nghèo có điều kiện duy trì và mở rộng sản xuất, tránh tái nghèo.

Giai đoạn 2021-2025, thông qua vốn tín dụng chính sách đã có 395.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, với tổng dư nợ gần 5.000 tỷ đồng. Nhờ đó, đã có 66.000 hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, trên 23.000 lượt lao động được tạo việc làm mới, gần 22.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn tiếp tục học tập; xây dựng hơn 23.000 công trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn và gần 17.000 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Điện Biên có hơn 80% dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Tình trạng thiếu vốn sản xuất, thiếu phương tiện sinh kế, tập quán canh tác lạc hậu là rào cản khiến công tác giảm nghèo ở địa phương gặp nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng để giảm nghèo bền vững.

Xuân Mai