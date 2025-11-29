Giáo viên xã biên giới được giao đất ở có thu tiền không qua đấu giá

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Nhóm đối tượng đầu tiên là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Giáo viên công tác tại xã biên giới, hải đảo mà chưa có nhà, đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc đối tượng được giao đất ở có thu tiền không qua đấu giá (Ảnh: H. Lài).

Người được giao đất có thu tiền không qua đấu giá phải là người không có đất ở, nhà ở tại Nghệ An, sinh sống và đang công tác tại cơ quan nơi xin giao đất từ 5 năm liên tục trở lên, có một trong các loại danh hiệu thi đua theo quy định.

Nhóm đối tượng thứ 2 là giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Ngoài không có đất ở, nhà ở tại Nghệ An, những người này phải thường trú, thường xuyên sinh sống và có thời gian công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh từ 5 năm liên tục trở lên.

Nhóm thứ 3 là cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Những người này phải thường trú và thường xuyên sinh sống tại địa bàn xã (nơi xin giao đất) từ 5 năm trở lên.

Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An cũng quy định trình tự, thủ tục thẩm định giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá cho cá nhân và nguyên tắc ưu tiên trong việc xét duyệt giao đất.

Trong cùng một đối tượng được xem xét giao đất, trên cơ sở tiêu chí số năm thường trú tại địa phương, số năm công tác ở nơi công tác, số lượng danh hiệu thi đua và tình hình thực tế tại địa phương, Hội đồng xét duyệt xem xét, quyết định cá nhân được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất; đảm bảo công bằng, minh bạch.

Theo quy định, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND cấp xã sẽ làm chủ tịch hội đồng xét duyệt giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Các thành viên của hội đồng xét duyệt do UBND cấp xã quyết định.