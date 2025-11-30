Giảm lãi suất cho vay hộ nghèo - cơ hội để người dân phát triển sinh kế

Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg ngày 21/11/2025 của Thủ tướng về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Tổng giám đốc NHCSXH thông báo, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay chương trình hộ nghèo và một số chương trình tín dụng chính sách.

Gia đình chị Chu Thị Lịch, xã Văn Chấn (Lào Cai) thoát nghèo nhờ được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH để đầu tư nuôi trâu (Ảnh: Thu Hạnh).

Theo đó, lãi suất cho vay hộ nghèo; cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007; cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài; cho vay người chấp hành xong án phạt tù được điều chỉnh giảm từ 6,6%/năm (tương đương 0,55%/tháng) xuống còn 6,24%/năm (tương đương 0,52%/tháng).

Lãi suất cho vay hộ cận nghèo; cho vay giải quyết việc làm được điều chỉnh giảm từ 7,92% (tương đương 0,66%/tháng) xuống còn 7,488%/năm (tương đương 0,624%/tháng).

Lãi suất cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn được điều chỉnh giảm từ 9%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống còn 7,8%/năm (tương đương 0,65%/tháng). Lãi suất cho vay hộ mới thoát nghèo được điều chỉnh giảm từ 8,25%/năm (tương đương 0,825%/tháng) xuống còn 7,8%/năm (tương đương 0,65%/tháng).

Lãi suất cho vay thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được điều chỉnh giảm từ 9%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống còn 8,4%/năm (tương đương 0,70%/tháng).

Lãi suất cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cho vay người lao động tại huyện nghèo đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài được điều chỉnh giảm từ 3,3%/năm (tương đương 0,275%/tháng) xuống còn 3,12%/năm (tương đương 0,26%/tháng).

Lãi suất cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề được điều chỉnh giảm từ 3,3%/năm (0,275%/tháng) xuống còn 3,12%/năm (0,26%/tháng); cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đối với hộ nghèo giảm từ 3,3%/năm (0,275%/tháng) xuống còn 3,12%/năm (0,26%/tháng), đối với hộ cận nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã giảm từ 3,96%/năm (0,33%/tháng) xuống còn 3,744%/năm (0,312%/tháng).

Mức lãi suất mới của các chương trình tín dụng chính sách được đề cập trên đây sẽ chính thức được áp dụng từ 1/12/2025 đối với khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH.

Việc điều chỉnh giảm lãi suất đối với các chương trình tín dụng chính sách hiện hành của NHCSXH thể hiện sự vào cuộc kịp thời và nhân văn của Đảng, Nhà nước trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, yên tâm khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh mưa bão, lũ lụt thời gian qua gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trên cả nước. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Sau gần 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, những kết quả đạt được trong lĩnh vực tín dụng chính sách xã hội đã giúp các hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, thoát nghèo.

Theo số liệu của Văn phòng quốc gia về giảm nghèo (Bộ NN&MT), tính đến ngày 30/9, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 398.065 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12%, phục vụ trên 6,7 triệu khách hàng đang còn dư nợ. Đây là nguồn vốn thiết yếu được đầu tư trực tiếp vào phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững tại các địa phương.

Trong số các chương trình tín dụng chính sách xã hội, ba chương trình dành riêng cho các đối tượng nghèo ghi nhận mức tăng trưởng và hiệu quả sử dụng vốn rõ rệt.

Chương trình tín dụng hộ nghèo hiện có dư nợ 32.584 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng dư nợ, với hơn 580.000 hộ đang còn dư nợ. Trong giai đoạn 2021-2025, doanh số cho vay đạt 39.022 tỷ đồng, phục vụ hơn 694.000 lượt hộ nghèo, giúp họ cải thiện đời sống và đầu tư vào phát triển sản xuất.

Chương trình tín dụng hộ cận nghèo có dư nợ 39.044 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng dư nợ, với trên 693.000 hộ còn dư nợ; doanh số cho vay đạt 51.386 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 890.000 lượt hộ cận nghèo.

Trong khi đó, chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo với dư nợ 45.739 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng dư nợ, đang phục vụ hơn 872.000 hộ; doanh số cho vay trong giai đoạn này đạt 57.602 tỷ đồng, giúp gần 1.038.000 lượt hộ mới thoát nghèo tiếp tục ổn định đời sống và phát triển sinh kế.

Những con số này không chỉ phản ánh quy mô nguồn vốn lớn mà còn thể hiện khả năng tiếp cận và lan tỏa hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội đến các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo, góp phần củng cố nền tảng kinh tế hộ gia đình và tăng cường khả năng chống chọi với rủi ro.

Khánh Vân