Gần 90% công chức không gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân

Thông tin trên được nêu ra trong báo cáo chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (chỉ số SIPAS 2025) mới được Bộ Nội vụ công bố.

Khảo sát được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu điều tra tại 720 xã, phường thuộc 34 tỉnh, thành phố.

Báo cáo nêu rõ, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%. Bên cạnh đó, 77,92-91,12% số người được khảo sát hài lòng với sự phục vụ tại 34 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy vẫn còn tình trạng tiêu cực của công chức trong giải quyết công việc cho người dân.

Năm 2025, có đến 89,09% người dân tham gia khảo sát cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu; song vẫn còn 11,05% cho rằng có một số công chức gây phiền hà sách nhiễu và 0,96% số người khảo sát cho rằng có nhiều công chức gây phiền hà sách nhiễu.

Trong khi đó, 89,49% người dân được khảo sát chọn "không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết". Nội dung khảo sát về một số người dân phải đưa tiền chỉ chiếm 8,88%. Như vậy, cảm nhận của người dân về sự sách nhiễu, tiêu cực của công chức năm 2025 có sự tăng nhẹ so với năm 2023, 2024.

Qua khảo sát, Bộ Nội vụ cho biết cả 34 tỉnh, thành phố đều nhận được ý kiến của người dân tham gia khảo sát cho rằng có một số công chức gây phiền hà, sách nhiễu.

Bên cạnh đó, sự hài lòng của người dân đối với thủ tục hành chính được đo lường trên 4 nội dung: Quy định thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa dễ thấy, dễ hiểu; Người dân được yêu cầu nộp hồ sơ giải quyết thủ tục đúng theo quy định; Người dân được yêu cầu nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy định; Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đúng theo quy định.

Kết quả đo lường năm 2025 cho thấy gần 84% người dân hài lòng đối với việc niêm yết công khai quy định thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa dễ thấy, dễ hiểu. Việc người dân được yêu cầu nộp hồ sơ đúng quy định được đánh giá đạt 83,32%. Ngoài ra, gần 83% người dân đánh giá thời hạn giải quyết thủ tục đúng quy định..

Mức độ hài lòng của người dân của 34 tỉnh, thành phố đối với 4 nội dung đo lường về thủ tục hành chính dao động trong khoảng 76,28-91,72%; đối với thủ tục hành chính nói chung dao động trong khoảng 76,77-91,58%.

3 tỉnh, thành phố có mức độ hài lòng của người dân đối với thủ tục hành chính nói chung cao nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, ngược lại 3 tỉnh thấp nhất là Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Trị.

Năm 2025, nhu cầu, mong đợi của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được đo lường trên 10 nội dung liên quan đến việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và cung ứng dịch vụ hành chính công. Kết quả đo lường cho thấy mức độ mong đợi của người dân đối với 10 nội dung dao động trong khoảng 86,22-88,65%.

Trong đó, phần lớn người dân mong mỏi công chức nâng cao năng lực của cán bộ, công chức; chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân...

Từ kết quả SIPAS năm 2025, Bộ Nội vụ cho biết cải cách hành chính vẫn duy trì nền tảng tích cực. Điều này phản ánh việc dư địa cải cách theo hướng hoàn thiện thể chế và đơn giản hóa thủ tục đang dần thu hẹp.

Tuy nhiên, những hạn chế về chất lượng thực thi và trải nghiệm của người dân ngày càng bộc lộ rõ hơn.

Trong bối cảnh đó, Bộ Nội vụ cho rằng trọng tâm cải cách cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng phục vụ thực chất, lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt là tăng cường năng lực và trách nhiệm thực thi ở cấp cơ sở.