Tỉnh biên giới dẫn đầu chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho thấy tính đến ngày 29/4, UBND tỉnh Tây Ninh là đơn vị xếp hạng 1 trong số 34 tỉnh, thành.

Tổng điểm của UBND tỉnh Tây Ninh là 97,03. Trong đó, điểm công khai, minh bạch là 18; tiến độ giải quyết đạt 19,85 điểm; dịch vụ trực tuyến là 20 điểm; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là 18 điểm; số hóa hồ sơ đạt 21,18 điểm.

Tỉnh Tây Ninh dẫn đầu chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (Ảnh chụp màn hình).

Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển năng động, xanh, bền vững, là nơi đáng đến, đáng sống của khu vực phía Nam.

Tây Ninh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 khoảng 10-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 8.000-8.500 USD (tương đương 210-225 triệu đồng). Thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 94 triệu đồng/năm.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tây Ninh xác định quan điểm lấy con người làm trung tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Tây Ninh làm mục tiêu cao nhất; phát huy tối đa nhân tố con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Đơn vị đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp là UBND tỉnh Vĩnh Long, với tổng 97,02 điểm. Tiếp theo đó là UBND TP Hải Phòng (96,88 điểm), UBND TP Hà Nội (96,66 điểm), UBND tỉnh Thái Nguyên (96,65 điểm)…

Nhìn chung, cả nước đạt 100% tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị. Trong đó, tỷ lệ phản ánh kiến nghị về những vướng mắc, bất cập về quy định hành chính chiếm gần 80%, còn lại là phản ánh về hành vi của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, tỷ lệ hài lòng trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính là gần 96%