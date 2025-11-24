Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp 17.000 tỷ đồng mỗi năm

Khoảng 155.000 lượt người lao động được phái cử

Sáng 24/11, tại Cần Thơ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Thúc đẩy triển khai hiệu quả các Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các thoả thuận quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thúc đẩy lĩnh vực này trong tình hình mới.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Trung tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, cùng lãnh đạo các cục, vụ và 14 địa phương thuộc khu vực Nam và Nam Trung Bộ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận do Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai đã phái cử khoảng 155.000 lượt người lao động.

Hàng năm, lĩnh vực này đóng góp lượng kiều hối ước tính tương đương 17.000 tỷ đồng, trở thành một trong những nguồn đóng góp quan trọng của đất nước, góp phần giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt cho các đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, quân nhân và công an xuất ngũ.

"Những kết quả đó cho thấy, lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhất là theo các thỏa thuận quốc tế ngày càng khẳng định là một cấu phần quan trọng của chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia và chiến lược hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục. Một số địa phương và người lao động chưa phân biệt rõ các chương trình phi lợi nhuận với các hình thức đi làm việc ở nước ngoài khác, dẫn đến việc tham gia còn hạn chế. Công tác phối hợp giải quyết việc làm cho bộ đội, công an xuất ngũ thông qua các chương trình này còn nhiều dư địa cần khai thác hiệu quả hơn.

Đối với lao động thời vụ, còn bất cập trong tuyển chọn, đào tạo, quản lý như tuyển chọn sai đối tượng, người lao động không có kinh nghiệm nông nghiệp hoặc không phải người gốc địa phương. Một bộ phận người lao động vi phạm hợp đồng, bỏ trốn do chênh lệch thu nhập, tính chất công việc nặng nhọc, thời tiết khắc nghiệt, cùng với trình độ ngoại ngữ hạn chế gây khó khăn trong giao tiếp và hòa nhập.

"Những hạn chế này nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh, uy tín của người lao động Việt Nam cũng như các địa phương và các Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận quốc tế", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cảnh báo.

Thứ trưởng yêu cầu hội nghị không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả mà cần gợi mở tầm nhìn và tư duy mới. Cụ thể, cần tiếp cận công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo tư duy “vòng tuần hoàn nhân lực” và “đối ngoại nhân lực”; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; gắn chặt công tác này với chiến lược hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế địa phương, cũng như hoàn thiện thể chế, cơ chế phối hợp và văn hóa tuân thủ pháp luật.

Thành tích "biết nói" và những chính sách hỗ trợ đặc biệt

Theo báo cáo của Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ, các chương trình phi lợi nhuận của trung tâm với quy trình trực tiếp, chi phí thấp và nhiều chế độ hỗ trợ, rất phù hợp với người lao động thuộc đối tượng chính sách.

Sau hơn 21 năm hoạt động, Trung tâm đã phái cử hơn 155.000 lượt người lao động và thực tập sinh đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, CHLB Đức, Úc, Đài Loan (Trung Quốc). Hàng năm, lượng kiều hối từ người lao động do trung tâm phái cử ước tính đạt 17.000 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc tại TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đối với Chương trình EPS (Hàn Quốc), các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp có mức độ cạnh tranh và điểm chuẩn thấp hơn, chỉ tuyển chọn tại các địa phương nghèo, miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Chính sách này giúp tuyển chọn đúng đối tượng lao động nông thôn, ven biển có kỹ năng, kinh nghiệm, đồng thời khoanh vùng đối tượng cần ưu tiên hỗ trợ.

Trung tâm đã phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước trình Bộ, báo cáo Thủ tướng về việc hỗ trợ cho vay ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Người lao động thuộc đối tượng chính sách được vay tối đa 100 triệu đồng mà không cần biện pháp bảo đảm tiền vay, với mức hỗ trợ lãi suất bằng lãi suất tiền gửi. Từ năm 2013 đến nay, đã có 3.786 người lao động được vay vốn với tổng số tiền 378,6 tỷ đồng.

Đối với Chương trình IM Japan, trung tâm đã thống nhất với Văn phòng IM Japan tại Việt Nam triển khai việc cộng điểm ưu tiên cho người lao động thuộc huyện nghèo, huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; người lao động thuộc các huyện nghèo, dân tộc thiểu số của các tỉnh miền núi; người lao động thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số.

Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hội chợ việc làm tại các huyện nghèo để kết nối việc làm cho người lao động, thực tập sinh về nước, đồng thời giới thiệu, tư vấn các chương trình phi lợi nhuận cho thanh niên, đoàn viên, học sinh phổ thông trung học. Ngoài ra, trung tâm còn tham gia các chương trình tập huấn cho cán bộ lao động - việc làm ở cơ sở để cung cấp thông tin, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ.

Trong công tác đào tạo định hướng, Trung tâm Lao động ngoài nước đã quan tâm, hỗ trợ người lao động huyện nghèo và đối tượng chính sách như hỗ trợ thủ tục nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phân loại đối tượng chính sách để hỗ trợ thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với lao động tham gia Chương trình EPS.

Nhờ những chính sách này, trung tâm đã tuyển chọn và phái cử 7.855 người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc ở nước ngoài.