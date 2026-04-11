Dự kiến bảng lương công chức quản lý thị trường từ ngày 1/7

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đi kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn (ảnh: QLTT Lâm Đồng).

Lương công chức quản lý thị trường làm việc tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương; Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Chi cục Quản lý thị trường) và các tổ chức hành chính trực thuộc các cơ quan nêu trên được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 02/2022/TT-BCT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 45/2025/TT-BCT).

Theo Điều 3 Thông tư 02/2022/TT-BCT, ngành Quản lý thị trường có 4 ngạch công chức, bao gồm: Kiểm soát viên cao cấp thị trường; Kiểm soát viên chính thị trường; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

Việc xếp lương các ngạch công chức Quản lý thị trường được hướng dẫn thực hiện tại Điều 10 Thông tư 02/2022/TT-BCT. Theo đó, các ngạch công chức ngành này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang).

Cụ thể, Kiểm soát viên cao cấp thị trường áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,2 đến hệ số lương 8; Kiểm soát viên chính thị trường áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78; Kiểm soát viên thị trường (mã số 21.189) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; Kiểm soát viên trung cấp thị trường (mã số 21.190) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,1 đến hệ số lương 4,89.

Hiện Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7 là 2,53 triệu đồng/tháng.

Nếu đề xuất trên được thông qua, bảng lương dự kiến của công chức ngành Quản lý thị trường từ ngày 1/7/2026 như sau: