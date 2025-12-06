Dự án 7 giai đoạn 2021-2025 tại Nghệ An: Đạt nhiều kết quả quan trọng

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An đã đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 12 trạm y tế xã, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hệ thống y tế cơ sở đã tổ chức khám, chữa bệnh và cung cấp các dịch vụ y tế cho 7.500 lượt người dân tộc thiểu số; đồng thời đào tạo 1.250 học viên là người dân tộc thiểu số làm hộ sinh thôn bản, giúp củng cố đội ngũ chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được chăm sóc sức khỏe tốt hơn nhờ Dự án 7 giải đoạn 2021-2025 (Ảnh: Quang Dũng).

Cùng với đó, nhiều cán bộ y tế được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn. Hoạt động chăm sóc dinh dưỡng đạt kết quả nổi bật với 17.500 bà mẹ và trẻ em được hưởng lợi từ các chương trình theo dõi, phòng chống suy dinh dưỡng; hơn 2.000 bà mẹ được hỗ trợ thực hành dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Dự án cũng hỗ trợ 785 trường hợp sinh con an toàn, cấp giấy chứng nhận và hỗ trợ chi phí theo quy định; đồng thời phát hành 10.000 bộ tài liệu và công cụ truyền thông đến người dân nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh kết quả tích cực, việc triển khai Dự án 7 vẫn gặp một số khó khăn. Nhiều nội dung của dự án chưa có hướng dẫn rõ ràng về tiêu chí xác định đối tượng thụ hưởng và định mức chi, khiến các địa phương lúng túng trong thực hiện.

Ngoài ra, hướng dẫn về lồng ghép nguồn vốn, đặc biệt trong các hoạt động khám, chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, hiện chưa cụ thể, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và hiệu quả triển khai.

Quang Dũng