Đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Ở bản Huổi Nà, xã Khổng Lào, vợ chồng chị Pờ Thị Thảo và Lò Văn Ngôn đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho gia súc. Đây là đàn gia súc gia đình chị đầu tư từ số tiền tiết kiệm được khi đi làm việc ở nước ngoài. Chị Thảo cho biết, nếu như không đi xuất khẩu lao động thì không biết đến khi nào gia đình chị mới có tiền để trả nợ, có vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình và ước mơ xa hơn là tới đây xây được nhà mới.

Trước đây gia đình chị Thảo thuộc diện hộ nghèo, gia đình chồng cũng khó khăn nên vốn liếng để làm ăn không có, mẹ chồng thì bị liệt chỉ nằm một chỗ nên bao năm qua hai vợ chồng chỉ đi làm thuê trong xã để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi bố mẹ chồng và hai cô con gái. Đầu năm 2023, sau khi nắm được thông tin qua loa truyền thanh của xã và được cán bộ xã tư vấn, chị đã bàn với chồng và cùng đăng ký đi xuất khẩu lao động.

Lao động Lai Châu đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc (Ảnh: Trung tâm Điều dưỡng NCC và DVVL tỉnh Lai Châu cung cấp).

Sau khi phỏng vấn, tháng 4/2023 vợ chồng chị Thảo được tuyển chọn đi làm việc với thời gian tháng theo Chương trình thỏa thuận hợp tác tiếp nhận lao động thời vụ tại Hàn Quốc giữa tỉnh Lai Châu và thành phố Mugyeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc

“Sang Hàn Quốc, em làm công việc trồng và thu hoạch hương thảo, măng tây; chồng em làm công việc ươm cây táo tại một nông trại. Lương của em và chồng được khoảng 28-30 triệu đồng/tháng (chưa kể tiền tăng ca) và được nuôi ăn, ở. Tháng 9/2023 hết thời hạn về nước, vợ chồng em đã tích góp được khoảng 250 triệu. Nhờ thế mà em có tiền đầu tư cho chăn nuôi. Tới đây em sẽ lại đăng ký đi xuất khẩu lao động tiếp để có thêm tiền về xây nhà mới kiên cố hơn”, chị Thảo vui vẻ nói.

Anh Ngôn, chồng chị Thảo cho biết, khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc, vợ chồng anh mất chi phí gần 50 triệu đồng để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ. Tuy nhiên hai vợ chồng được huyện hỗ trợ số tiền gần 15 triệu đồng theo Chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Như thế, tính ra, số tiền bỏ ra để có thể đi làm việc ở nước ngoài cũng không lớn mà thu nhập lại cao. Đặc biệt, sau thời gian làm việc tại Hàn Quốc, anh được ông chủ rất quý nên vừa qua, khi có nguyện vọng muốn trở lại Hàn Quốc làm việc, vợ chồng anh còn được ông chủ giới thiệu để tới đây lại sang làm việc tiếp.

Cũng tại bản Huổi Nà, còn có anh Lò Văn Hoàng cũng là một điển hình trong xuất khẩu lao động. Sang Hàn Quốc làm nông nghiệp (từ năm 2014 đến 2022, được gia hạn hợp đồng 2 lần), anh đã tiết kiệm được 3 tỷ đồng. Từ số tiền đó anh xây dựng nhà cửa khang trang, có vốn đầu tư phát triển kinh tế, cuộc sống của gia đình cũng khá giả hơn trước rất nhiều.

“Nhờ được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc mà tôi đã tiết kiệm được 3 tỷ đồng, nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã được tiếp thu được kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và vận chuyển rau, đó là những kinh nghiệm quý để tôi áp dụng vào sản xuất của gia đình, đời sống nhờ đó cũng thay đổi, không còn bị cái đói, cái nghèo bám riết như xưa, con cái cũng được học hành”, anh Hoàng cho biết.

Một trường hợp khác là anh Đào Văn Long, bản Pắc Pạ, xã Hua Bum đi lao động tại Nhật.

Anh Long cho biết, chỉ 7 tháng làm việc trên đất bạn, anh đã học tập được nhiều điều, nhất là sự chuyên nghiệp, công nghệ trồng rau hiện đại; tác phong, giờ giấc làm việc khoa học, nghiêm túc. Sau 7 tháng làm việc, trừ chi phí, anh đã tiết kiệm được gần 200 triệu đồng và sau khi về nước đã xây nhà và số vốn còn lại mở quán tạp hóa bán hàng, phục vụ bà con trong bản...

Theo thống kê, trung bình mỗi năm lượng kiều hối do người lao động là con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh Lai Châu đi làm việc ở nước ngoài gửi về là trên 30 tỷ đồng. Qua đó giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, nâng cao đời sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Cùng với đó, người lao động đi làm việc tại nước ngoài còn được nâng cao tay nghề, tiếp thu được công nghệ sản xuất mới và phương pháp quản lý, làm việc tiên tiến, được rèn luyện tác phong, kỷ luật lao động công nghiệp. Một số lao động sau khi về nước đã biết áp dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật trong quá trình lao động tiếp thu được, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Là tỉnh vùng cao biên giới, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, hiện Lai Châu có lực lượng lao động trẻ, dồi dào. Trung bình hằng năm tỉnh có gần 8.000 người bước vào tuổi lao động, đây là lợi thế về nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh, song cũng đặt ra những thách thức cho tỉnh trong công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là chủ trương và hướng đi đúng đắn mà tỉnh đang thực hiện nhằm tạo việc làm và tăng nguồn thu nhập cho lao động trên địa bàn, nâng cao đời sống người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Đồng thời, qua đó cũng giúp cho lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh chuyển đổi nhận thức về lối sống văn minh, hiện đại, phương pháp, tác phong làm việc khoa học, công nghiệp, chuyên nghiệp; từng bước đẩy lùi các hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới...

Hà Phương