Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết Nguyên đán tại Đà Nẵng

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hi sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau khi dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm, chúc Tết gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá (SN 1944, hiện ở tại phường Hòa Cường).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Mai Quang).

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá, quê ở xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ, được biết đến khi làm y tá đại đội đã một mình chiến đấu giữa vòng vây để bảo vệ hàng chục thương binh.

Năm 1968, ông được tuyên dương là một trong 9 ngọn cờ đầu của Quân khu 5 và được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại Hà Nội, ông vinh dự 3 lần được gặp Bác Hồ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá (Ảnh: Mai Quang).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự (SN 1929, hiện trú tại phường Hải Châu).

Thường trực Ban Bí thư đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự luôn khỏe mạnh, tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, có những đóng góp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự (Ảnh: Mai Quang).

Trong chuyến công tác tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác gặp mặt, chúc Tết, tặng quà đến 60 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, neo đơn, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng, xúc động khi tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong không khí phấn khởi của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư gửi tới các bậc lão thành, gia đình chính sách, hộ nghèo, anh chị em công nhân, cùng toàn thể chiến sỹ và nhân dân thành phố Đà Nẵng lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà Tết cho các hộ gia đình (Ảnh: Mai Quang).

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm lấy dân làm gốc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Thường trực Ban Bí thư, mọi chủ trương, đường lối, chính sách đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và thực hiện xuyên suốt.

Đây cũng là truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong mỗi dịp Tết đến xuân về, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc.

“Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, góp phần chia sẻ, động viên bà con tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống, đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu.