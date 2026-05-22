Doanh nghiệp Hà Nội giảm hàng chục tỷ đồng chi phí hành chính

Chiều 22/5, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp lớn trên địa bàn, bao gồm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME), Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA).

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội ký kết hợp tác với hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố (Ảnh: Phan Phương).

Số hóa hồ sơ đạt tỷ lệ gần 96%

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, nhấn mạnh cải cách hành chính không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước mà là trách nhiệm phục vụ.

"Mỗi thủ tục thuận lợi hơn sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thêm thời gian, chi phí và yên tâm hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh", ông Phúc khẳng định.

Báo cáo tại sự kiện cho thấy, kể từ khi vận hành theo mô hình một cửa xuyên suốt từ ngày 1/1/2026, Hà Nội đã đạt được những kết quả đột phá về số hóa. Tỷ lệ số hóa hồ sơ tăng mạnh từ mức 24% trong năm 2025 lên đạt 95,88% vào quý I/2026.

Song song đó, tỷ lệ thanh toán trực tuyến cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng từ 25,16% lên 84,22%, riêng trong tháng 4/2026 con số này đã đạt tới 97,2%.

Nền tảng iHanoi đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái này với gần 6 triệu tài khoản đã được đăng ký. Đây là kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh và kiến nghị của người dân, doanh nghiệp một cách trực tiếp và minh bạch.

Việc liên thông dữ liệu giữa hơn 250.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn với cơ quan nhà nước đã góp phần khơi thông dòng chảy hành chính, giúp các bên tiếp cận thông tin và dịch vụ công nhanh chóng hơn.

Ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (Ảnh: Phan Phương).

Giảm thời gian, tiết kiệm hơn 63 tỷ đồng mỗi năm

Một trong những điểm sáng nhất được nêu tại hội nghị là mô hình "hành chính không biên giới". Theo danh mục 2.075 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới, sau 7 tháng triển khai (từ tháng 10/2025), Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết hơn 478.000 hồ sơ phi địa giới hành chính. Mô hình này giúp người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ điểm tiếp nhận nào của Trung tâm mà không cần quay về nơi đăng ký hộ khẩu hay trụ sở chính.

Việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho 661 thủ tục đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết từ 3-5 ngày tùy lĩnh vực. Theo tính toán của Trung tâm, những nỗ lực này giúp tiết kiệm cho xã hội hơn 51.000 giờ công lao động, tương đương khoảng 63,48 tỷ đồng mỗi năm.

Tỷ lệ hồ sơ có kết quả điện tử cũng tăng từ 29,74% lên 80% trong quý I/2026, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tái sử dụng dữ liệu, giảm thiểu các loại giấy tờ bản giấy không cần thiết.

"Việc cải thiện môi trường đầu tư thông qua rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ y tế, tư pháp, đầu tư đã hiện thực hóa cam kết hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược theo định hướng Luật Thủ đô", đại diện Trung tâm cho biết.

Từ tháng 7/2025 đến nay, Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết hơn 478.000 hồ sơ phi địa giới hành chính (Ảnh: TTPVHCC).

Đề xuất cơ chế "luồng xanh" cho doanh nghiệp

Tại sự kiện, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme), khẳng định thủ tục hành chính không đơn thuần là quy trình pháp lý mà là "sự sống còn" của doanh nghiệp.

Theo ông, mỗi bước cải cách đều tác động trực tiếp đến thời gian, dòng tiền và năng lực cạnh tranh của đơn vị kinh doanh.

"Mỗi thủ tục được cắt giảm là một cơ hội kinh doanh được khơi thông", ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu tiết kiệm chi phí, đại diện Hanoisme đã đề xuất 5 giải pháp trọng tâm, nổi bật là cơ chế "luồng xanh" (green lane). Đây là quy trình ưu tiên đặc biệt dành cho các hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và môi trường - những mảng vốn có thủ tục phức tạp và ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.

Ông Mạc Quốc Anh giải thích, luồng xanh không phải là bỏ qua quy định pháp luật, mà là cách tổ chức quy trình thông minh, phân loại để hồ sơ hợp lệ được giải quyết nhanh nhất, giải phóng nguồn lực cho Thủ đô.

Bên cạnh đó, ông kiến nghị Trung tâm thiết lập một đầu mối hỗ trợ chuyên trách dành riêng cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Ông chỉ ra thực tế khối SME thường thiếu bộ phận pháp chế chuyên sâu, dẫn đến việc chuẩn bị hồ sơ còn lúng túng. Việc có một đầu mối tư vấn và rà soát trước khi nộp sẽ giúp doanh nghiệp "làm đúng ngay từ đầu", giảm thiểu tỷ lệ hồ sơ bị trả lại.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Ảnh: Phan Phương).

Về khía cạnh công nghệ, ông cho rằng cần đẩy mạnh "số hóa thực chất". Thay vì chỉ nộp hồ sơ online, các cơ quan nhà nước phải thực hiện chia sẻ dữ liệu liên thông để doanh nghiệp không phải nộp lại những giấy tờ mà chính quyền đã có sẵn trên hệ thống.

Cuối cùng, ông đề xuất cần có cơ chế giám sát sau đối thoại để theo dõi sát sao việc xử lý vướng mắc: "Chúng ta cần biết kiến nghị nào đã xong, kiến nghị nào đang chờ để đối thoại thực sự trở thành công cụ quản trị chính sách hiệu quả, mang lại niềm tin cho nhà đầu tư".

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cam kết sẽ sớm ban hành kế hoạch hành động cụ thể theo từng tháng, quý để thực hiện biên bản ghi nhớ.

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp, nơi chỉ số hạnh phúc của người dân và sự thành công của doanh nghiệp là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả của bộ máy hành chính Thủ đô.