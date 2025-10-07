Đồ ăn, nước uống, tiện ích miễn phí phục vụ người làm thủ tục hành chính

Ngày 6/10, UBND thành phố Đà Nẵng có công văn chỉ đạo việc triển khai một số tiện ích miễn phí phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp thành phố và xã, phường.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, các tiện ích miễn phí bao gồm wifi (đường truyền internet không dây) tốc độ cao, mẫu biểu, tờ khai, bìa hồ sơ, bút viết, hoạt động hỗ trợ kê khai hồ sơ, sao chụp, in ấn tài liệu, hỗ trợ thực hiện thủ tục trực tuyến.

Người dân được hỗ trợ làm thủ tục hành chính tại xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngoài ra, các trung tâm còn miễn phí thư viện số, không gian xanh, nước uống, đồ ăn nhẹ, điểm sạc thiết bị di động, quầy tạo chữ ký số cá nhân, tư vấn pháp lý dành cho người dân.

Các địa phương còn trang bị thiết bị hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật, robot lễ tân.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến cuối năm, các xã, phường sẽ cung cấp ít nhất 30% tiện ích miễn phí và đến năm 2030 đạt 100%.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình thực tế để bố trí kinh phí triển khai, thông báo danh mục tiện ích tới cộng đồng.

Văn phòng UBND thành phố được chỉ đạo theo dõi, đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt việc cung cấp miễn phí các tiện ích phục vụ người dân.

Trước đó, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cũng lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí 0 đồng khi thực hiện 13 thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.