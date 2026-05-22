Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng

Chiều 22/5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó nhiều cán bộ chủ chốt được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ các vị trí quan trọng.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố, được điều động công tác tại UBND thành phố. Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm ông Hùng giữ chức Chánh Thanh tra thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, chỉ định ông Phạm Trường Sơn, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố đến nhận công tác tại Đảng ủy UBND thành phố, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Lượm, Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2026-2031, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Thăng Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chuẩn y bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Trà Tập giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu làm Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm ông Hà Đức Tiến, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 làm Chánh Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và HĐND thành phố với thời hạn 5 năm kể từ ngày 22/5.