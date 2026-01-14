Hoàn thiện đề án tiền lương để Bộ Chính trị quyết định cho giai đoạn mới

Chiều 13/1, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đây là năm đầu tiên Cục vận hành theo mô hình tổ chức mới sau hợp nhất, đồng thời đảm nhiệm vai trò đầu mối tham mưu các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội trong bối cảnh cả nước triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025 được đánh giá là năm có khối lượng công việc rất lớn, tính chất nhiệm vụ phức tạp, nhiều nhiệm vụ phát sinh gấp, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng. Các lĩnh vực do Cục phụ trách đều có phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động trực tiếp đến thu nhập, an sinh của người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp.

Năm 2025 được đánh giá là năm có khối lượng công việc rất lớn, tính chất nhiệm vụ phức tạp (Ảnh: Trung Kiên).

Năm đầu kiện toàn tổ chức

Ngay trong năm đầu được kiện toàn sau hợp nhất, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội được giao tham mưu 88 nhiệm vụ, đề án, báo cáo lớn trình lãnh đạo Bộ và các cấp có thẩm quyền, bao gồm nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động. Hơn một nửa số nhiệm vụ được hoàn thành trước hạn, trong đó có nhiều nhiệm vụ được giao ngoài chương trình công tác ban đầu.

Cục đã tham mưu trình ban hành 23 văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã được tham mưu ban hành đầy đủ, kịp thời, gồm nghị quyết, nghị định và thông tư, bảo đảm hiệu lực đồng loạt từ ngày 1/7/2025. Việc hoàn thiện hệ thống văn bản được đánh giá là tạo cơ sở pháp lý quan trọng để luật sớm đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, Cục tham gia xây dựng và hoàn thiện Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đề án này đã được Bộ Chính trị xem xét, thông qua tại Kết luận số 206-KL/TW, làm cơ sở để triển khai các chính sách tiền lương trong giai đoạn mới.

Ở lĩnh vực tiền lương khu vực sản xuất - kinh doanh và quan hệ lao động, Cục tiếp tục thực hiện vai trò đầu mối của Hội đồng Tiền lương quốc gia và Ủy ban Quan hệ lao động. Trong năm 2025, Chính phủ đã ban hành nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với mức tăng bình quân 7,2%. Tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp nhìn chung ổn định, số vụ đình công giảm so với năm trước, không phát sinh các vụ việc phức tạp.

Thực hiện tốt vai trò tham mưu chính sách, xây dựng thể chế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội đạt được trong năm 2025.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội ngày càng cao, Cục đã chủ động tham mưu, tích cực triển khai và hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác xây dựng thể chế được xác định là một trong những điểm nổi bật.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Trung Kiên).

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh, Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được Bộ Chính trị thông qua tại Kết luận số 206-KL/TW có ý nghĩa định hướng quan trọng cho việc triển khai chính sách tiền lương trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Thứ trưởng đánh giá cao việc Cục tham mưu tổ chức triển khai Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đi vào cuộc sống từ ngày 1/7/2025. Đây là đạo luật có phạm vi tác động rất rộng, liên quan trực tiếp đến hàng chục triệu người lao động đang tham gia, hàng triệu người đang hưởng lương hưu và các đối tượng tiềm năng tham gia trong thời gian tới. Việc tổ chức thực hiện hiệu quả Luật được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa lớn trong bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội trong năm 2025 (Ảnh: Trung Kiên).

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng ghi nhận kết quả trong công tác chuyển đổi số của Cục, đặc biệt là việc tham mưu ban hành Nghị định về hợp đồng lao động điện tử và kết nối nền tảng hợp đồng lao động điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Năm triển khai chính sách tiền lương mới

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, cho biết Cục đã phân công 31 nhiệm vụ cụ thể đến từng công chức, viên chức, người lao động, gắn trách nhiệm với từng nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng công chức, viên chức, người lao động.

Theo ông Giang, ngay từ đầu năm, Cục xác định yêu cầu không để xảy ra chậm trễ trong triển khai nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động chuẩn bị các phương án, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc được giao.

Ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Trung Kiên).

Cục trưởng cho biết, với khối lượng nhiệm vụ lớn, phạm vi tác động rộng, việc tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, có theo dõi, đánh giá thường xuyên.

"Chúng tôi đặt mục tiêu nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu đến thời điểm này năm sau, hội nghị tổng kết công tác năm 2026 có thể đánh giá là toàn bộ nhiệm vụ của Bộ giao được hoàn thành trước thời hạn", ông Giang nói.

Bước sang năm 2026, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội xác định tiếp tục là năm cao điểm với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc hoàn thiện thể chế, theo dõi, kiểm tra việc thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và triển khai các chính sách tiền lương, lao động, quan hệ lao động phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Lãnh đạo Cục khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.