Đề án chia tách, sáp nhập tỉnh, xã được công khai lấy ý kiến nhân dân

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính, Bộ Nội vụ nêu quy định về tài liệu phục vụ lấy ý kiến.

Theo đó, UBND các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến công khai về lấy ý kiến nhân dân đối với việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến có đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.

Cùng với đó là bản tóm tắt đề án, bao gồm các nội dung: Phương án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính; đánh giá tóm tắt tiêu chuẩn của đơn vị hành chính (nếu có) và các điều kiện của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính; danh mục các văn bản chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

Tòa nhà trụ sở UBND TPHCM (Ảnh minh họa: Hải Long).

Tài liệu này phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp xã (nếu có).

Tài liệu lấy ý kiến cũng được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng và được tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố trong thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị về kết quả lấy ý kiến nhân dân, dự thảo nêu khi phát hiện có sai sót, công dân và tổ chức có quyền khiếu nại với UBND nơi lập báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, UBND nơi đó phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.

Trường hợp phát hiện sai sót về kết quả lấy ý kiến nhân dân do quá trình tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến, UBND các cấp chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi các cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và dự thảo nghị định này.

Trường hợp phát hiện sai sót về kết quả lấy ý kiến nhân dân đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, UBND cấp tỉnh có văn bản gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ đề nghị đính chính.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của UBND cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử Chính phủ có trách nhiệm đính chính kết quả lấy ý kiến nhân dân.

Nếu người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Bộ Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn UBND các cấp trong việc lấy ý kiến nhân dân đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên hành chính trong các trường hợp cụ thể.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên hành chính.

Cấp này còn hướng dẫn, kiểm tra, phân bổ kinh phí và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho UBND cấp xã trong việc lấy ý kiến nhân dân theo quy định của dự thảo nghị định này và phân công của UBND cấp tỉnh.