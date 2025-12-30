Đắk Lắk làm việc với Sở Tài chính sau khi nhiều cán bộ xin nghỉ việc

Ngày 29/12, Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn sẽ tổ chức làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính để nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên.

Động thái này được đưa ra sau khi báo chí phản ánh việc nhiều cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng tại Sở Tài chính gửi đơn xin chuyển công tác sang đơn vị khác hoặc xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Trụ sở Sở Tài chính Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhận thấy tình trạng trên ảnh hưởng nhất định đến công tác tổ chức cán bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ làm việc trực tiếp với Đảng ủy Sở Tài chính để làm rõ nguyên nhân, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc nắm bắt tư tưởng, ổn định đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Buổi làm việc cũng sẽ ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần ổn định tư tưởng, giữ chân và phát huy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Tài chính.

Dự kiến, buổi làm việc diễn ra vào chiều nay (30/12), tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.