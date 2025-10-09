Đặc điểm 7 xã và đặc khu tại TPHCM được đề xuất nâng vùng lương tối thiểu

Thông tin trên được ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng Phòng Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở Nội vụ TPHCM, nêu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 9/10.

Theo ông Cường, Liên đoàn Lao động TPHCM vừa có đề xuất nâng phân vùng lương tối thiếu với một số xã thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, gồm xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo từ vùng III lên vùng II.

Ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng Phòng Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở Nội vụ TPHCM trao đổi tại họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sở Nội vụ TPHCM đã phối hợp với UBND các xã liên quan để có ý kiến đánh giá. Qua đó, các sở, ngành, địa phương thống nhất việc điều chỉnh phân vùng lương đối với 6 xã và một đặc khu nêu trên.

“Việc điều chỉnh phân vùng này nhằm cân đối, thu hẹp khoảng cách về thu nhập, mức sống và điều kiện sinh hoạt giữa các khu vực. Nếu không điều chỉnh phân vùng, 2 địa bàn cấp xã giáp nhau đang chênh lệch đến 2 phân vùng, từ vùng I đến vùng III”, ông Nguyễn Bảo Cường nhận định.

Theo Trưởng Phòng Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội, hướng điều chỉnh này giúp phản ánh thực tế mức sống, chi phí sinh hoạt và điều kiện lao động của người dân, đặc biệt tại các khu vực hải đảo xa đất liền như đặc khu Côn Đảo - nơi giá cả hàng hóa, dịch vụ và chi phí sinh hoạt thường cao hơn so với đất liền.

Việc điều chỉnh tăng phân vùng lương tối thiểu không chỉ giúp nâng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, mà còn khuyến khích doanh nghiệp thu hút, giữ chân lao động có tay nghề; giúp địa phương ổn định quan hệ lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Sở Nội vụ nhận thấy đây là bước điều chỉnh cần thiết, thể hiện sự linh hoạt và quan tâm của Nhà nước trong việc hoàn thiện chính sách tiền lương, hướng tới mục tiêu phát triển hài hòa giữa các vùng, miền.

Ông Nguyễn Bảo Cường cho biết, ngày 8/10, Sở Nội vụ TPHCM đã báo cáo UBND thành phố xem xét, kiến nghị Bộ Nội vụ tổng hợp, tham mưu Chính phủ ban hành nghị định.