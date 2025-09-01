Công an “đi từng phố, gõ cửa từng nhà” tặng quà Tết Độc lập

Nhằm khẩn trương triển khai hoạt động tặng quà nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã có mặt ở từng tổ dân phố, điểm dân cư để tuyên truyền, phối hợp triển khai tặng quà kịp thời, đúng đối tượng.

Việc chi trả được thực hiện linh hoạt bằng 2 hình thức qua tài khoản an sinh xã hội đã tích hợp trên ứng dụng VNeID và trực tiếp bằng tiền mặt đối với các trường hợp chưa có tài khoản. Đặc biệt, các đối tượng ưu tiên như Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, người già yếu, neo đơn được ưu tiên chi trả tại nhà.

Công an phường Hạc Thành rà soát, lập danh sách các trường hợp nhận quà tặng bằng hình thức trực tiếp tại nhà văn hóa (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Bà Nguyễn Thị Lan (72 tuổi, trú tại phường Đông Sơn), chia sẻ: “Tôi mắt kém, tay run, không biết gì về điện thoại thông minh. May có các chú công an tận tình giúp đỡ, chỉ từng bước một. Giờ tôi đã có tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng nhà nước luôn quan tâm đến từng người dân như chúng tôi”.

Người dân không còn phải xếp hàng chờ đợi, không còn hồ sơ giấy tờ rườm rà, chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng để nhận thông tin, đăng ký chế độ và nhận trợ cấp đúng thời điểm.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn còn đến từng ngõ phố, từng hộ gia đình để hướng dẫn, hỗ trợ người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để nhận 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh 2/9.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà tới gia đình người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Không chỉ tại phường Đông Sơn, những ngày qua, từ sáng sớm đến tối muộn, các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa vừa nỗ lực dồn sức giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 5, vừa tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để nhận 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh 2/9.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh này huy động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng xuống từng thôn xóm, khu phố hỗ trợ nhân dân tích hợp tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNeID để chi trả quà đến người dân theo đúng quy định.

Các tổ này có nhiệm vụ rà soát, hướng dẫn và chịu trách nhiệm triển khai việc chi trả trực tiếp đến tay người dân trước ngày 1/9.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khẩn trương rà soát, lập danh sách đối tượng chi trả, gửi UBND cấp xã và tổ chức chuyển khoản đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đơn vị cũng thành lập tổ công tác tại địa bàn để trực tiếp hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương.

Lực lượng công an hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận quà tặng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Từ sáng 30/8, lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức rà soát kỹ tình trạng cư trú, phối hợp với UBND cấp xã cập nhật thông tin dân cư, đảm bảo danh sách chi trả chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp.

Đồng thời, các đơn vị thường xuyên báo cáo tiến độ về Công an tỉnh để kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp việc triển khai chi trả quà tặng đến nhân dân một cách kịp thời, chính xác.

Giữa không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nghĩa cử chan chứa tình người của cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã góp phần làm trọn vẹn thêm niềm vui của nhân dân.