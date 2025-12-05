Chuyển đổi số - Mở lối cho Lai Châu phát triển

Mới đây, TikTok Shop đã phối hợp UBND xã Sìn Hồ và Viettel Post tổ chức các phiên livestream trực tiếp ngay tại xã Sìn Hồ để quảng bá khoai sâm và các sản vật địa phương. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Sìn Hồ vươn mình", hướng tới hỗ trợ đồng bào đưa văn hóa, con người và nông sản vùng cao tiếp cận người tiêu dùng cả nước, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ khoai sâm trên nền tảng số.

Lai Châu ký kết hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao (Ảnh: C.Giang).

Theo TikTok Shop, sau thành công ban đầu của chiến dịch, tổng sản lượng khoai sâm đất tiêu thụ trong tháng 9 và 10 đạt hơn 300 tấn, minh chứng cho sức mạnh của thương mại điện tử trong việc đưa nông sản vùng cao gần hơn với thị trường toàn quốc.

Chiến dịch cũng mở ra một hướng đi mới giúp đồng bào dân tộc thiểu số tăng thu nhập, tham gia kinh tế số, đặc biệt khi đa số nhà bán hàng tham gia là phụ nữ người Mông, Dao, Thái... đang sinh sống tại Sìn Hồ, Lai Châu.

Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công thương cho biết, Lai Châu có nhiều nông sản đặc trưng nhưng bị hạn chế về tiêu thụ do địa hình cách trở và hạ tầng chưa đồng bộ. Tận dụng nền tảng số, một số địa phương và nông dân đã chủ động sử dụng mạng xã hội, mở rộng các kênh bán hàng trực tuyến, giúp nông sản vùng cao tiếp cận thị trường rộng lớn hơn và nâng cao giá trị. Đồng thời, xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản vùng cao Tây Bắc để khẳng định giá trị, bản sắc và uy tín sản phẩm vùng miền.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Sin Suối Hồ (Ảnh: C.Giang).

“Để nông sản Lai Châu đến với người tiêu dùng, khách hàng trong cả nước, tăng cường liên kết vùng, mở rộng hợp tác giữa các tỉnh, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ là chìa khóa quan trọng. Ngoài ra, chúng tôi xác định, cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và chuyển đổi số trong quản lý chuỗi giá trị nông sản. Chỉ khi làm tốt những điều này, Lai Châu mới thật sự phát huy lợi thế vùng, đưa nông sản vươn xa, phát triển bền vững và hiệu quả”, ông Vương Thế Mẫn nhấn mạnh.

Thành công của các phiên livestream bán hàng nông sản vùng cao đã cho thấy sức mạnh của công nghệ số. Chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu, mà đang thực sự mở ra một lối đi mới cho kinh tế cho các bản vùng cao ở Lai Châu.

Từ những mô hình điển hình của doanh nghiệp, hợp tác xã đến sự chủ động của người dân, công nghệ số đã và đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm, giúp nâng cao giá trị hàng hóa, kết nối thị trường, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định. Đó chính là nền tảng để kinh tế bản vùng cao từng bước thoát khỏi tình trạng manh mún, tiến tới chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hơn. Thành công bước đầu ấy khẳng định: khi có quyết tâm chính trị, sự đồng hành của chính quyền và tinh thần sáng tạo của người dân, kinh tế vùng cao sẽ khởi sắc và phát triển bền vững.

Việc triển khai chuyển đổi số trong quản lý, điều hành tại Lai Châu đã được cộng hưởng mạnh mẽ nhờ sự nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số, tạo nên sự đồng bộ và hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội.

Về hạ tầng số, dù xuất phát điểm thấp, nhưng tỉnh đã phát triển 2.104 trạm BTS; 100% cơ quan nhà nước cấp xã kết nối Internet cáp quang. Đặc biệt, IOC và SOC đi vào vận hành từ cuối 2024 đã giúp tỉnh quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực và bảo đảm an toàn thông tin trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế. Để phổ cập công nghệ số tới toàn dân, các doanh nghiệp viễn thông đã hoàn tất việc chuyển đổi thuê bao 2G sang 4G, mở rộng vùng phủ sóng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Người dân xã Sìn Hồ livestream bán khoai sâm (Ảnh: C.Giang).

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền xã cùng lực lượng chức năng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không tiền mặt.

Những kết quả trên cho thấy, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Lai Châu đã từng bước hình thành nền tảng số đồng bộ, đưa công nghệ đến gần hơn với mọi người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Trong hành trình này, các xã vùng biên mang trong mình đặc thù địa hình cách trở, hạ tầng công nghệ còn hạn chế, lực lượng Bộ đội Biên phòng không chỉ am hiểu địa bàn và gắn bó mật thiết với người dân mà còn trở thành cầu nối đưa công nghệ số về bản làng. Họ trực tiếp hướng dẫn bà con cài đặt, sử dụng các ứng dụng số như: VNeID, dịch vụ công trực tuyến, ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, sổ sức khỏe điện tử…

Thiếu tá Phạm Minh Trí - Chính trị viên Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải cho biết: “Những ngày này, lực lượng biên phòng đứng chân trên các địa bàn biên giới trong tỉnh đang tỏa về các bản làng, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn bà con cài đặt và sử dụng các nền tảng số. Mỗi chiến sĩ Biên phòng là một tuyên truyền viên công nghệ, góp phần rút ngắn khoảng cách số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố thế trận lòng dân nơi phên dậu của Tổ quốc”.

Cùng với tích cực hoạt động ổn định sau sáp nhập, chính quyền 2 cấp tại tỉnh Lai Châu đang triển khai nhiều cách làm sáng tạo, biến chuyển đổi số thành động lực cho bứt phá, kinh tế phát triển nhanh, mạnh hơn.

Trưởng bản dùng zalo thông tin những sự kiện, hoạt động, hay những văn bản mới đến người dân nhất là những thông tin được đông đảo người dân quan tâm như: khung lịch thời vụ, công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

Thanh niên, phụ nữ ứng dụng công nghệ livestream quảng bá, bán đặc sản quê hương trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người dân đã biết sử dụng điện thoại thông minh đặt mua phân bón, giống cây trồng tại các địa điểm uy tín trên trang mạng xã hội... Đó là cuộc cách mạng từ sự thay đổi nhận thức tới hành động của người dân, được khơi nguồn từ sự vào cuộc trực tiếp của cấp ủy, chính quyền.

Chưa bao giờ, những bản làng cheo leo vùng biên giới Lai Châu lại chứng kiến nhiều đổi thay mạnh mẽ như hôm nay. Chuyển đổi số không chỉ giúp Lai Châu bước qua “vùng trũng”, mà đang trở thành động lực phát triển mới của tỉnh vùng cao nơi biên cương Tổ quốc.

Lê Đức Hạnh