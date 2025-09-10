Chính thức người có nhà riêng xa cơ quan trên 30km được mua chung cư

Ngày 10/9, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ký quyết định quy định trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo quy định, người đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách địa điểm làm việc từ 30km trở lên và cách dự án nhà ở xã hội từ 15km trở lên được hưởng chính sách hỗ trợ mua, thuê nhà ở xã hội.

Chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (Ảnh: Hoài Sơn).

Đối với các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, quy định người có nhà ở thuộc sở hữu của mình phải cách địa điểm làm việc từ 20km trở lên và cách dự án nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê từ 10km trở lên.

Ngoài ra, khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc phải ngắn hơn khoảng cách từ nhà riêng hiện tại đến địa điểm làm việc. Khoảng cách này được xác định bằng chiều dài của lộ trình giao thông đường bộ ngắn nhất giữa hai địa điểm.

Trước đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có thông báo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo quy định nêu trên và đưa ra ví dụ để hiểu rõ hơn về quy định.

Ví dụ, một người có nhà ở phường Hội An cách địa điểm làm việc tại phường Hải Châu 30km, mua nhà ở xã hội ở phường Ngũ Hành Sơn cách nhà ở hiện tại 20km; khoảng cách di chuyển còn 10km, giảm 20km so với khoảng cách khi di chuyển từ nhà riêng.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh việc ban hành quy định cụ thể tiêu chí là cần thiết. Quyết định nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố Đà Nẵng có địa bàn rộng, bán kính di chuyển lớn, phát sinh nhiều trường hợp người lao động thu nhập thấp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa với vị trí làm việc thực tế.