Cán bộ lão thành cách mạng có thể được hưởng thêm trợ cấp người phục vụ

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh 02 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Mục đích chính của việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh này là để phù hợp với cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung cũng nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình xem xét, công nhận người có công với cách mạng và tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả chăm lo đời sống người có công.

150.000 người được tăng chế độ điều dưỡng

Một trong những nội dung sửa đổi, Bộ Nội vụ đề xuất, những đối tượng đang được hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm/lần được chuyển sang hưởng chế độ điều dưỡng hằng năm. Đó là nhóm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%.

Dự kiến có 151.222 đối tượng được chuyển từ điều dưỡng luân phiên 2 năm một lần sang điều dưỡng hằng năm. Như vậy, số đối tượng điều dưỡng hằng năm là 170.000 người; số điều dưỡng 2 năm một lần là 660.000 người.

Với khoảng 151.000 đối tượng được chuyển từ điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hằng năm thì bình quân mỗi năm số lượt đối tượng được điều dưỡng tăng lên là 75.500 lượt người.

Về hình thức điều dưỡng, theo số liệu điều dưỡng 3 năm gần đây nhất, số đối tượng điều dưỡng tập trung chiếm khoảng 27% tổng số đối tượng (mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn), còn lại 73% là nhóm điều dưỡng tại gia đình (mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn).

Căn cứ tỷ lệ nêu trên thì dự kiến số kinh phí điều dưỡng tăng thêm hằng năm là khoảng 250 tỷ đồng.

Thêm đối tượng hưởng trợ cấp người phục vụ

Ngoài 2 nội dung sửa đổi, hoàn thiện nêu trên, dự thảo Pháp lệnh bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác giám định ADN để phù hợp với nhiệm vụ hiện tại.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (cán bộ lão thành Cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa).

Theo quy định hiện hành của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ trợ cấp người phục vụ mới được áp dụng đối với một số nhóm đối tượng người có công có tình trạng sức khỏe đặc biệt nặng hoặc suy giảm khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày (như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình).

Theo Bộ Nội vụ, Pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được hưởng chế độ trên.

Thực tiễn cho thấy đa số cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa hiện đều đã cao tuổi (từ 90 đến 105 tuổi), sức khỏe suy giảm, nhiều trường hợp không còn khả năng tự phục vụ, cần có người chăm sóc thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày.

Việc bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với các đối tượng này nhằm bảo đảm sự quan tâm, chăm lo đầy đủ hơn của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; đồng thời bảo đảm sự tương đồng về chính sách giữa các nhóm đối tượng người có công có điều kiện, hoàn cảnh tương tự.

Việc bổ sung chế độ này cũng phù hợp với chủ trương tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng cao mức độ chăm sóc đối với người có công có tuổi cao, sức yếu; góp phần bảo đảm tốt hơn điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Kinh phí dự kiến tăng thêm để thực hiện chính sách trợ cấp người phục vụ đối với hai nhóm đối tượng nêu trên khoảng 27,54 tỷ đồng/năm.

Mức tăng này không lớn do số lượng đối tượng hiện còn ít và giảm nhanh qua từng năm do yếu tố tuổi cao, sức khỏe yếu (năm 2025 có 1.008 người, đến năm 2026 còn 793 người, giảm 215 người).

Vì vậy, kinh phí thực hiện chính sách sẽ tiếp tục giảm trong các năm tiếp theo.