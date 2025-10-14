Cán bộ hội ngoài biên chế bị tinh giản vẫn được nhận trợ cấp

Cán bộ các hội quần chúng ngoài biên chế cũng được hưởng trợ cấp khi nghỉ việc do sắp xếp bộ máy (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

HĐND TPHCM vừa ban hành Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025 chịu tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Theo Nghị quyết 47, đối tượng được thụ hưởng chính sách này bao gồm: chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu; người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Địa bàn thực hiện chính sách là toàn bộ TPHCM mới, tức bao gồm cả 3 tỉnh thành trước sáp nhập là TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Mức trợ cấp được HĐND TPHCM thống nhất phê duyệt chia thành 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất là chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động và người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Nhóm này được hưởng mức trợ cấp một lần bao gồm 4 chế độ sau: Trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng; trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc (theo sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người) nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc làm (hoặc chưa hưởng chế độ BHXH một lần, chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ); được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc hưởng BHXH một lần; được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng mức trợ cấp trên phải đảm bảo không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng. Nếu quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng thì chỉ được hưởng 24 tháng.

Nhóm thứ hai là chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu. Nhóm này được hưởng mức trợ cấp một lần bao gồm 2 chế độ sau: trợ cấp 3 tháng thù lao hiện hưởng; trợ cấp 1,5 tháng thù lao hiện hưởng cho mỗi năm làm việc tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (tính từ thời điểm nghỉ hưu).

Tổng mức trợ cấp trên phải đảm bảo không quá 24 tháng thù lao hiện hưởng. Nếu quá 24 tháng thù lao hiện hưởng thì chỉ được hưởng 24 tháng.

Mức trợ cấp cán bộ ngoài biên chế tại các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Nghị quyết 47 cũng quy định riêng đối với trường hợp thuộc đối tượng áp dụng quy định này nhưng đã nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian từ ngày có quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền đến trước ngày 17/9/2025 (ngày Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP có hiệu lực thi hành).

Các đối tượng nếu chưa được hưởng chính sách, chế độ khác thì được áp dụng chính sách, chế độ quy định tại Nghị quyết 47.

Những người đã được hưởng chính sách, chế độ nhưng mức trợ cấp thấp hơn chính sách, chế độ quy định tại Nghị quyết 47 thì được cấp bổ sung theo quy định tại Nghị quyết này.

Thủ tục giải quyết chế độ chỉ được thực hiện cho đến hết ngày 1/11.