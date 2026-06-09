Cải tạo trụ sở dôi dư làm nơi lưu trú cho người nhà bệnh nhân, học sinh

Theo Sở Tài Chính tỉnh Gia Lai, ngay sau khi sáp nhập, các sở, ngành liên quan đã rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất công để xây dựng phương án sắp xếp, điều chuyển và chuyển đổi công năng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đến nay, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt phương án xử lý đối với 1.131 cơ sở nhà, đất dôi dư. Nhiều công trình được bố trí sử dụng trở lại cho các mục đích hành chính, sự nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa và các nhu cầu công cộng khác.

Nhà khách Thanh Bình được chuyển đổi thành nhà ở công vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh với quy mô 62 phòng, hỗ trợ chỗ ở cho cán bộ, công chức ở xa (Ảnh: Doãn Công).

Một số cơ sở sau khi được cải tạo đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Nhà khách Thanh Bình được chuyển đổi thành nhà ở công vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh với quy mô 62 phòng, tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho đội ngũ cán bộ, công chức từ khu vực phía Tây của tỉnh Gia Lai trước đây.

Trong khi đó, Nhà khách nội Tỉnh ủy cũng được nâng cấp để phục vụ nơi ở cho lãnh đạo thường trực, góp phần giải quyết nhu cầu cơ sở vật chất trong giai đoạn vận hành bộ máy mới.

Không chỉ phục vụ nhu cầu hành chính, nhiều khu đất công còn được quy hoạch để phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang như công an, quân đội. Riêng các trụ sở không còn phù hợp với công năng cũ được điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng nhằm tránh lãng phí.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy mới cơ bản đi vào ổn định. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại hệ thống cơ sở vật chất vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công.

Trụ sở UBND phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ) được chuyển đổi làm nơi làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Ông Thanh cho biết quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thường trực Tỉnh ủy là ưu tiên sử dụng tài sản dôi dư cho các lĩnh vực thiết yếu gắn với an sinh xã hội. Theo định hướng này, một số cơ sở nhà, đất nằm gần bệnh viện sẽ được nghiên cứu cải tạo thành nơi lưu trú cho thân nhân bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian chăm sóc người thân điều trị dài ngày.

Cùng với đó, tỉnh cũng xây dựng phương án cải tạo một số cơ sở phù hợp thành khu nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh trường chuyên và học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Giải pháp này không chỉ tận dụng hiệu quả tài sản công mà còn góp phần giảm bớt khó khăn về chỗ ở, sinh hoạt và đi lại cho học sinh, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập.

“Chúng tôi xác định tài sản dôi dư không phải là gánh nặng, mà là nguồn lực nếu được sắp xếp, khai thác đúng hướng. Mục tiêu là phát huy tối đa giá trị tài sản công, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển địa phương”, ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.