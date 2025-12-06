Cà Mau đẩy mạnh khoa học, công nghệ, tạo đột phá trong giảm nghèo bền vững

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Nhờ đó, chương trình đã mang lại nhiều tác động tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Trong khuôn khổ Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, Cà Mau có 6 xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được thụ hưởng. Với tổng nguồn vốn hơn 109 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương 99 tỷ đồng và vốn đối ứng địa phương 10,3 tỷ đồng, tỉnh đã hoàn thành 65 công trình xây dựng mới, duy tu, sửa chữa các tuyến đường nông thôn.

Xã U Minh, Cà Mau triển khai mô hình kinh tế biển và các dịch vụ hậu cần nghề cá (Ảnh: UBND xã U Minh).

Các công trình này đã góp phần cải thiện điều kiện giao thông, tạo thuận lợi cho sản xuất, kết nối vùng, thúc đẩy thương mại và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Tỷ lệ giải ngân hằng năm của Dự án 1 luôn đạt trên 95%, trở thành một trong những dự án có tiến độ và hiệu quả cao nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. Riêng năm 2025, tỉnh tiếp tục triển khai thêm 14 công trình mới và sửa chữa, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.

Song song với đầu tư hạ tầng, Cà Mau đặc biệt chú trọng hỗ trợ người dân phát triển sinh kế thông qua Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Tổng nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ cho dự án là 167,7 tỷ đồng, với tỷ lệ giải ngân đạt gần 50%.

Từ nguồn lực này, nhiều mô hình sản xuất phù hợp điều kiện tự nhiên địa phương đã được triển khai và chứng minh hiệu quả như: nuôi heo, nuôi bò, nuôi chồn hương, nuôi sò huyết, mô hình nuôi cá - tôm kết hợp, trồng rau an toàn… Các mô hình không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn tạo nền tảng sinh kế ổn định, lâu dài.

Cùng với đó, Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp được phân bổ 73,3 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 60%. Hơn 100 mô hình sản xuất đã được triển khai cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình có công với cách mạng, giúp người dân tiếp cận phương thức sản xuất mới, nâng cao năng suất, ổn định đầu ra và từng bước thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh hỗ trợ sản xuất, tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực. Hơn 80% lao động nghèo và cận nghèo đã được tư vấn nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động và hỗ trợ kết nối việc làm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Giai đoạn 2021-2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã hỗ trợ gần 1.900 hộ thoát nghèo, đạt 87,7% kế hoạch. Đồng thời, các phong trào vận động Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai mạnh mẽ, góp phần xóa nhà tạm, hỗ trợ sản xuất và chăm lo an sinh xã hội. Tỉnh chú trọng giảm nghèo thông tin, giúp người dân kịp thời tiếp cận chính sách, kiến thức kỹ thuật, thông tin thị trường và các mô hình sản xuất hiệu quả.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, đến cuối tháng 11, toàn tỉnh Cà Mau vẫn còn khoảng 6.000 hộ khó khăn, trong đó gần 5.000 hộ cần được hỗ trợ sinh kế và tiếp cận thông tin để ổn định cuộc sống. Trước thực tế này, UBND tỉnh Cà Mau đang hoàn thiện các bước cuối cùng để phê duyệt Đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn và hộ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2025-2027.

Theo Đề án, hơn 12.149 hộ sẽ được hỗ trợ, gồm 4.031 hộ nghèo, 6.574 hộ cận nghèo và 1.544 hộ gia đình chính sách khó khăn, trong đó có hơn 1.200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Các hình thức hỗ trợ đa dạng, từ cung cấp giống, vật tư, kỹ thuật sản xuất; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ công cụ, phương tiện, đất sản xuất và vốn sản xuất - kinh doanh, đến tổ chức tập huấn, tham quan mô hình và cung cấp kịp thời thông tin thị trường, chính sách.

Mục tiêu, đến hết năm 2027, tỉnh Cà Mau phấn đấu không còn hộ gia đình chính sách khó khăn, ít nhất 70% hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thoát nghèo bền vững.

Hà Anh