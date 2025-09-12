Bộ Nội vụ tập huấn nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật

Sáng 12/9, Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ nòng cốt đến từ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cùng đại diện Sở Nội vụ của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hơn 100 học viên tham gia buổi tập huấn của Bộ Nội vụ (Ảnh: Minh Minh).

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là điều kiện cần để nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động, người sử dụng lao động; và để cải thiện năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả và bền vững các cơ hội hội nhập từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên.

Ông khẳng định: "Công tác xây dựng thể chế là nhiệm vụ rất khó, nhưng để thể chế đi vào cuộc sống thì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng".

Thứ trưởng Cao Huy cho rằng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữ vai trò đặc biệt quan trọng (Ảnh: Minh Minh).

Theo Thứ trưởng, thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn 2023-2030.

Lớp tập huấn lần này là một bước cụ thể hóa kế hoạch, tập trung vào 4 chuyên đề: công tác thực thi PBGDPL; chuyển đổi số trong tuyên truyền pháp luật; những điểm mới của Luật Việc làm 2025 và các quy định về lao động nước ngoài; những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Tại lớp tập huấn, bà Phạm Thị Thanh Việt, đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ, báo cáo chuyên đề "Khái quát về công tác PBGDPL của Bộ Nội vụ - Một số bất cập, hạn chế và đề xuất, kiến nghị".

Báo cáo nêu rõ, công tác PBGDPL là cầu nối then chốt đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân và doanh nghiệp. Những năm qua, Bộ Nội vụ đã tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền, tập huấn, phát hành hơn 6.000 tài liệu miễn phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội.

Bà Phạm Thị Thanh Việt báo cáo chuyên đề khái quát về công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ (Ảnh: Minh Minh).

Tuy vậy, báo cáo cũng chỉ ra nhiều bất cập: nội dung tuyên truyền còn dàn trải, thiếu trọng tâm; chuyển đổi số chưa đồng bộ; thiếu kinh phí, cơ sở vật chất; phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ; khó khăn trong tuyên truyền tới nhóm lao động phi chính thức, di cư và vùng sâu vùng xa.

Vụ Pháp chế kiến nghị sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho truyền thông chính sách từ sớm, từ xa; tăng kinh phí riêng cho công tác PBGDPL; đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu đội ngũ báo cáo viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng mạng xã hội; và gắn PBGDPL với đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng của đơn vị.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), đã giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới đáng chú ý của Luật Việc làm năm 2025.

Bà cho biết, Luật gồm 8 chương với 55 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, được xây dựng nhằm hoàn thiện khung pháp lý về thị trường lao động, bảo đảm quyền làm việc theo Hiến pháp 2013, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới từ bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, già hóa dân số và sự gia tăng lao động phi chính thức.

Theo bà Quyên, Luật Việc làm 2025 đã bổ sung nhiều quy định mới quan trọng như mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hoàn thiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm – đặc biệt với nhóm lao động yếu thế, người cao tuổi; đẩy mạnh phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường dịch vụ việc làm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị thị trường lao động.

Luật cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động hiện đại, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác dự báo, hoạch định chính sách và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tiếp cận các cơ hội việc làm