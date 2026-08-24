Bí thư xã làm điều chưa từng trong 10 năm khi chứng kiến người dân lam lũ

“Xin chào! Tôi là Bí thư Long Cốc” là câu nói quen thuộc bắt đầu mỗi video của người đứng đầu địa phương Nguyễn Hoàng Trung nhằm giới thiệu về vẻ đẹp của cảnh sắc quê hương và con người nơi đây.

Hình ảnh vị Bí thư xã đứng giữa đồi chè xanh mướt ở Phú Thọ, nở nụ cười thân thiện khi giơ tay chào khán giả nhanh chóng chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng. Bí thư Nguyễn Hoàng Trung là người dẫn dắt ở các video của kênh TikTok “Amazing Long Cốc” từ đầu tháng 8.

Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc Nguyễn Hoàng Trung làm điều chưa từng nhằm thu hút khách du lịch (Video: Nhân vật cung cấp).

Loạt video giới thiệu về vẻ đẹp đồi chè, phong tục văn hóa và con người nơi đây được đăng tải với sự xuất hiện của lãnh đạo cao nhất ở địa phương mang luồng gió mới mẻ, thu hút sự quan tâm, theo dõi, tương tác lớn của cộng đồng mạng.

Đằng sau sự chỉn chu của những đoạn video đó là nỗ lực, quyết tâm của vị Bí thư Đảng ủy xã 50 tuổi khi mạnh dạn bước ra ngoài vùng an toàn, không ngại tận dụng các kênh thông tin đại chúng để phục vụ sự phát triển của quê hương. Trước đó ít ai biết ông Trung chỉ dùng mạng xã hội làm kênh quan sát, theo dõi đời sống xã hội, chưa từng chia sẻ, đăng bất kỳ thông tin nào hơn 10 năm qua.

Sáng tinh mơ, đêm khuya khoắt miệt mài quay phim

Đồi chè Long Cốc được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên cạn" của Phú Thọ nhờ hình dáng độc đáo với những nếp sóng uốn lượn, xếp tầng như loạt bát úp khổng lồ. Nơi đây gần Vườn quốc gia Xuân Sơn, cách Hà Nội hơn 100km. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái rất lớn nhưng những đồi chè đẹp mê hồn đó mới chủ yếu thể hiện qua ống kính của các nhiếp ảnh gia.

Đồi chè là điểm nhấn của Long Cốc (Ảnh: Út Mười).

Nhìn nhận vấn đề này ngay từ khi vừa được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Cốc khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, ông Trung cùng lãnh đạo địa phương đã ngồi lại thảo luận về đề án phát triển kinh tế toàn diện đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, địa phương xác định phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch xanh.

Tận dụng sức mạnh của các nền tảng số để đẩy mạnh kênh truyền thông giới thiệu quê hương là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề ra để thực hiện mục tiêu trên.

“Tôi không còn trẻ nữa. Song nắm bắt tinh thần chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo từ Nghị quyết 57 của Trung ương, tôi mạnh dạn đưa ra bàn thảo ý tưởng xây kênh quảng bá địa phương. Đây là một trong chuỗi các hoạt động truyền thông tại địa phương trong cao điểm 60 ngày”, ông Trung chia sẻ ý tưởng ban đầu.

Sau khi thống nhất trong tập thể lãnh đạo xã, ông Trung trở thành người đại diện cho kênh thông tin quảng bá về vùng đất này. Nhận nhiệm vụ chưa từng có, Bí thư xã trần tình bản thân thực sự phải cố gắng hết sức trước thử thách mới mẻ.

Những ngày đầu lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, thực hiện quay phim không hề dễ dàng như tưởng tượng. Bởi phía sau mỗi video hoàn chỉnh được đăng tải không phải là ekip chuyên nghiệp. Ông Trung cùng với một số viên chức tại Trung tâm văn hóa bắt tay vào thực hiện.

Bí thư xã cho biết mấy chục năm làm công tác Đảng và chính quyền, ông có thể chỉ đạo, điều hành nhiều nội dung mỗi ngày không biết mệt. Tuy nhiên khi đứng trước ống kính máy quay lại hoàn toàn khác. “Lúc này, quay phim bảo đứng thì tôi phải đứng mà nói ngồi thì phải ngồi, đi lại, giơ tay chào, cười nói đều theo kịch bản. Với những thước phim ban đầu, tôi cũng phải thực hiện lại nhiều lần mới đạt yêu cầu”, Bí thư xã Long Cốc thẳng thắn chia sẻ.

Clip đầu tiên được hoàn thiện và đăng tải trên kênh đúng vào ngày 30/7. Khi đó ông Trung xuất hiện ngay những giây đầu tiên với lời giới thiệu: “Xin chào! Tôi là Bí thư Long Cốc”. Đứng giữa những đồi chè bát úp đặc sắc nhất tại địa phương, ông giới thiệu về cảnh quan, cách thức thu hoạch chè của bà con và phong tục, tập quán của người dân bản địa.

“Sau nhiều giờ đăng tải, bản thân tôi cũng bất ngờ vì video clip được cư dân mạng đón nhận tích cực. Có nhiều nền tảng mạng xã hội thu hút triệu lượt xem, lan tỏa được vẻ đẹp quê hương đến nhiều bạn bè hơn nữa. Đây cũng là ghi nhận ban đầu của mọi người về sự nỗ lực của Bí thư đảng ủy một xã trong tiến trình quảng bá du lịch, nông sản của địa phương”, ông Trung nhận định.

Để không bị ảnh hưởng thời gian làm việc hằng ngày, Bí thư xã cùng các thành viên thường bắt đầu việc đi quay từ 4h30. Nếu con đường đến chân đồi chè cách trung tâm xã 3-4km đi lại thuận lợi thì 1km đường đất đỏ lên đỉnh đồi chè chính là thách thức với đoàn. Trên vai mang theo đồ đạc quay phim lỉnh kỉnh, những đôi chân dò dẫm lần đường trong màn đêm tối đen để kịp lên đỉnh đồi ghi lại khung cảnh bình minh đẹp nhất Long Cốc.

Phía sau những video mô tả phong cảnh hùng vĩ, ông Trung không quên những cơn mưa sầm sập bất chợt đổ về khi đi quay ngoài trời. Ai nấy ướt nhẹp, đôi chân nặng trĩu bấm chặt trên con đường lầy lội xuống đồi để kịp trở về công sở lúc 7h30. Rồi còn những đêm khuya, vị Bí thư xã miệt mài giới thiệu về khu vực ngắm sao băng lý tưởng.

Tất cả những nỗ lực của ông cùng ekip đều hướng đến mục tiêu lan tỏa vẻ đẹp của quê hương để thu hút khách du lịch đến trải nghiệm. Trước sự đón nhận của cộng đồng, niềm vui, sự hợp tác của người dân địa phương cùng những góp ý tích cực của người đã có kinh nghiệm giúp ông Trung thêm tự tin thực hiện tốt hơn nữa chiến dịch xây kênh quảng bá.

Muốn nâng cao đời sống của người dân một cách thực chất

Bên cạnh những hiệu ứng truyền thông tích cực, người đứng đầu xã Long Cốc nhận về không ít thắc mắc từ cán bộ địa phương khác "sao Bí thư Đảng ủy phải làm những việc này”.

Với tư duy khác biệt, ông Trung nhấn mạnh: “Nguyên tắc số một của tôi là nếu việc lợi cho địa phương, người dân nơi mình công tác thì người đứng đầu hệ thống chính trị sẽ cố gắng hết mình. Tiếp đến khi đã quyết định thực hiện là phải làm quyết liệt và đến cùng”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã, khi người đứng đầu đã lăn xả vào làm việc mới, việc khó thì người dân địa phương cũng phấn khởi, cán bộ, đảng viên thêm phần tin tưởng. Đó là đầu tàu kéo cả hệ thống cùng nỗ lực, chung tay vào cuộc phát triển quê hương.

Hình ảnh vị Bí thư xã lên đồi chè thăm hỏi bà con, rồi quay video làm kênh đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. Từ các cháu thiếu nhi, đến người trung niên khi gặp ông Trung đều tươi rói: “Xin chào Bí thư Long Cốc”. Nhờ có hoạt động này, ông Trung cho biết bản thân thực sự gần gũi và hòa vào nhịp sống của người dân nơi đây.

Trước đây ông tiếp xúc với người dân ở góc độ quản lý nhà nước, công tác Đảng. Còn với hành trình làm kênh này, ông được thâm nhập đời sống quần chúng đa chiều và gần gũi hơn rất nhiều.

Đồi chè đẹp mê mẩn trong ánh bình minh (Ảnh: Út Mười).

“Tôi được đặt mình vào cuộc sống hằng ngày của người dân. Có lên đồi chè sáng sớm tinh mơ, tôi mới biết người thợ hái chè có mặt lao động lúc 2h sáng để hoàn tất công việc trước khi nắng gắt. Có gần bà con thì mới cảm nhận được sự lam lũ của người nhà nông. Điều đó càng thôi thúc tôi hành động, làm việc để nâng cao đời sống người dân lên một cách thực chất”, Bí thư xã trải lòng.

Sau hơn 20 ngày triển khai với hàng loạt video tạo được hiệu ứng tốt, lượng khách du lịch đổ về xã đã tăng lên rõ rệt. Nếu như trước đây Long Cốc chỉ nhộn nhịp vào cuối tuần, thì nay khách du lịch đã đến trải nghiệm tất cả các ngày trong tuần.

Trước đây, bà con chủ yếu trông chờ vào phát triển nông nghiệp, thu hoạch, chế biến sản phẩm trà xanh cao cấp. Doanh thu du lịch chiếm khoảng 10% tổng thu nhập. Sau một loạt kế hoạch đẩy mạnh triển khai khi vận hành chính quyền địa phương mới, tỷ trọng du lịch của địa phương đã tăng lên và có xu hướng gia tăng nhanh chóng.

Những lớp học phổ cập tiếng Anh cho trẻ em, người dân địa phương ngày càng mở rộng để sẵn sàng đón tiếp, giao tiếp cơ bản với khách nước ngoài. Không khí làm du lịch tại địa phương chưa bao giờ sôi động đến vậy khi mỗi người dân trở thành một đại sứ.

Hiện nay, Long Cốc có một resort và khoảng 6 homestay. Địa phương cũng đẩy mạnh phát triển mô hình du lịch cộng đồng, quảng bá nét văn hóa Mường nơi đây với nếp nhà sàn, ngôn ngữ, trang phục, lễ hội…

Tính đường dài để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều hơn của du khách thập phương, lãnh đạo xã đã triển khai kế hoạch thu hút nhà đầu tư xây dựng chuỗi quần thể du lịch, khách sạn hàng trăm phòng nghỉ. Cùng với đó là các dự án bảo tồn sinh thái kết hợp với du lịch…

Cùng với việc đa dạng hóa hình thức trải nghiệm hấp dẫn khách, địa phương cũng có kế hoạch bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống còn vẹn nguyên của người Mường, người Dao.

Theo Bí thư xã, chất lượng quản lý, điều hành của lãnh đạo địa phương được đánh giá công tâm nhất từ chính người dân nơi đây. Sự hài lòng của người dân chính là thành công của hệ thống chính trị địa phương chứ không phải những bản báo cáo thành tích.