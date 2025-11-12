Bắc Ninh rà soát hộ nghèo nhằm nắm chắc thực trạng đời sống

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn, nhằm nắm chắc thực trạng đời sống người dân và nâng cao hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực triển khai.

Theo đó, việc rà soát nhằm phân loại đầy đủ các nhóm hộ, từ những hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, tái nghèo, cho đến những hộ mới phát sinh hoặc đã được hỗ trợ trước đó, giúp đánh giá đúng đời sống người dân tại từng địa phương, cơ sở, đồng thời phản ánh kết quả thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo ở xã, phường và toàn tỉnh.

Mô hình trồng cây dược liệu giúp người dân xã Tuấn Đạo thoát nghèo (Ảnh: Diệu Hoa).

Đối tượng rà soát bao gồm hộ đang quản lý trong danh sách nghèo, cận nghèo, các hộ chưa thuộc diện này nhưng gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người lao động có thu nhập thấp theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, những hộ đã được hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND cũng nằm trong phạm vi rà soát để đánh giá thay đổi đời sống thực tế.

Theo chuẩn Trung ương, hộ gia đình tại khu vực nông thôn được xác định là nghèo khi thu nhập bình quân đầu người không quá 1,5 triệu đồng mỗi tháng đồng thời thiếu hụt ít nhất ba chỉ số về dịch vụ xã hội cơ bản, trong khi ở khu vực thành thị, mức thu nhập này là 2 triệu đồng. Đối với chuẩn nghèo địa phương, ngưỡng này được điều chỉnh cao hơn, cụ thể nông thôn là 1,75 triệu đồng và thành thị 2,25 triệu đồng mỗi tháng với cùng yêu cầu về thiếu hụt dịch vụ cơ bản.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình rà soát, hướng dẫn phương pháp, thủ tục và mẫu báo cáo để đảm bảo công khai, minh bạch. Các sở, ngành liên quan phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai rà soát, xác định chính xác những đối tượng cần hỗ trợ và mức độ thiếu hụt thực tế của từng hộ.

UBND các xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo, trực tiếp thực hiện rà soát và lập báo cáo chi tiết gửi cơ quan cấp trên. Toàn bộ quá trình được tiến hành công khai, bảo đảm quyền lợi của người dân, phản ánh trung thực đời sống thực tế và giúp cơ quan quản lý có cơ sở dữ liệu tin cậy cho công tác hoạch định chính sách.

Việc triển khai đồng bộ kế hoạch rà soát không chỉ giúp xác định chính xác các đối tượng cần hỗ trợ, nâng cao hiệu quả các chính sách giảm nghèo, mà còn góp phần cải thiện chất lượng đời sống, tạo cơ sở cho các chính sách an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong những năm tiếp theo.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Ninh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo và điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Cùng với nguồn vốn Trung ương, tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động thêm nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Năm 2021, toàn tỉnh Bắc Ninh có 28.484 hộ nghèo, chiếm 3,47% (trong đó: tỉnh Bắc Ninh (cũ) có 4.209 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,15%; tỉnh Bắc Giang (cũ) có 24.369 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,27%).

Đến hết năm 2024, hộ nghèo của toàn tỉnh Bắc Ninh giảm xuống còn 8.308 hộ, tương đương với 0,97% (trong đó tỉnh Bắc Ninh (cũ) không còn hộ theo chuẩn nghèo quốc gia, giảm được 20.176 hộ tương đương với giảm 2,5%). Dự kiến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bắc Ninh giảm còn 0,56%.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21,9% năm 2021 xuống còn 9,25% năm 2024. Dự kiến hết năm 2025 giảm còn 6%, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4%/năm. Đến nay, tỉnh cũng đã hoàn thành mục tiêu xóa 100% hộ nghèo là người có công với cách mạng và không để phát sinh hộ nghèo là gia đình chính sách người có công với cách mạng.

Xuân Mai