Ấn định thời hạn 23 ngày giải quyết thủ tục đất đai ở cấp xã

Ngày 25/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định 3380/QĐ-BNNMT công bố loạt thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Đáng chú ý, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến thẩm quyền và quy trình giải quyết thủ tục đất đai tại cấp xã đã được điều chỉnh, nhằm tăng cường phân cấp, minh bạch và giảm thời gian xử lý hồ sơ.

Bổ sung thủ tục mới, mở rộng thẩm quyền cho cấp xã

Theo Quyết định, hai thủ tục mới được triển khai tại cấp xã gồm: Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; và giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

Đây là lần đầu tiên cấp xã được phân quyền xử lý trực tiếp những thủ tục gắn liền với hoạt động đầu tư và khai thác tài nguyên, thay vì phải chuyển lên cấp huyện, tỉnh như trước. Chủ tịch UBND xã sẽ là người ra quyết định chấp thuận, trong khi cơ quan quản lý đất đai cấp xã chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ.

Quy trình, thời hạn giải quyết được rút gọn

Đối với thủ tục cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng hoặc thuê đất làm dự án, thời gian giải quyết không quá 23 ngày, gồm 3 ngày để Chủ tịch UBND xã giao thẩm định, 15 ngày cho cơ quan quản lý đất đai cấp xã thực hiện, và tối đa 5 ngày để Chủ tịch UBND xã ban hành văn bản chấp thuận. Đặc biệt, đối với xã miền núi, biên giới, hải đảo hoặc vùng khó khăn, thời gian được kéo dài thêm tối đa 10 ngày.

Trình tự thực hiện cũng được quy định rõ: hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, qua bưu chính công ích hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. Quy định này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Siết chặt điều kiện và minh bạch trách nhiệm

Quyết định mới nhấn mạnh các điều kiện bắt buộc: việc sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt; không vi phạm pháp luật đất đai hoặc đã chấp hành xong quyết định xử lý nếu có vi phạm; đồng thời đảm bảo việc nhận đất để thực hiện dự án chỉ trong những trường hợp được pháp luật cho phép.

Với thủ tục giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã sẽ chủ trì rà soát, kiểm tra hồ sơ, phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai để lập trích lục bản đồ, xác định nghĩa vụ tài chính và trình Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định. Vai trò của cơ quan thuế cũng được bổ sung rõ ràng trong khâu xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính.