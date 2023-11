Vượt hơn 1.700km, anh chàng TPHCM "gây sốt" với hình xăm sống động như thật

Nguyễn Thiên Ý (nghệ danh Ý Nguyễn, SN 1991, TPHCM) được biết đến là nghệ sĩ xăm hình có hơn 10 năm kinh nghiệm. Các tác phẩm của anh gây ấn tượng bởi những đường nét tả thực chi tiết, sống động như thật.

Trong quá trình theo đuổi đam mê, chàng trai gốc TPHCM luôn cố gắng làm việc nghiêm túc, hết lòng. Các tác phẩm của anh thiên về giá trị con người, tình cảm gia đình, văn hóa Việt Nam.

Thể hiện bản sắc riêng thông qua những hình xăm tả thực

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên từ lúc còn nhỏ, Ý Nguyễn đã được bố mẹ dạy học vẽ và cho tiếp xúc với bộ môn hội họa. Chính từ thời khắc đó, anh chàng tự nuôi dưỡng ước mơ, quyết tâm thi đỗ chuyên ngành Mỹ thuật Ứng dụng, Đại học Mỹ thuật TPHCM.

Khi là sinh viên năm hai, thông qua bạn bè trong lớp, Ý Nguyễn may mắn có cơ hội bén duyên với xăm hình nghệ thuật. Từ một người nhút nhát, không dám thể hiện bản thân, anh đem lòng yêu thích và muốn gắn bó lâu dài với công việc này.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ý Nguyễn cho biết: "Khác với các phụ huynh ngoài kia, bố mẹ tôi không có cái nhìn ác cảm về công việc xăm hình hay những người có ít "mực" trên cơ thể.

Thậm chí, khi tôi đề cập đến việc sẽ theo đuổi lâu dài sự nghiệp xăm hình, gia đình còn lên tiếng ủng hộ, bảo vệ và luôn dặn dò phải nghiêm túc trau dồi kiến thức, cống hiến hết mình với bộ môn nghệ thuật này".

Trước khi được xăm lên da, các tác phẩm đều được Ý Nguyễn thực hiện trước trên giấy (Ảnh: NVCC).

Theo Ý Nguyễn, vào thời điểm anh đến với nghề xăm tả thực, khái niệm này ở Việt Nam chưa được phổ biến và phát triển mạnh mẽ như hiện tại. Để có cái nhìn bao quát về bộ môn tả thực, chàng trai TPHCM phải học hỏi từ video của những nghệ sĩ nước ngoài.

Thay vì vẽ tranh, sáng tác trên giấy in, anh chàng SN 1991 đã thử nghiệm, tìm tòi và thực hiện các tác phẩm nghệ thuật trên da thịt để lưu giữ kỷ niệm theo thời gian. Mỗi sản phẩm hoàn thành đều ẩn chứa một câu chuyện riêng, mang ý nghĩa với khách hàng.

Xăm hình tả thực là những chân dung phức tạp đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của người thực hiện (Ảnh: NVCC).

Xăm nghệ thuật hiện vẫn còn mới tại Việt Nam và chưa được công nhận là một ngành nghề chính thống.

Trong quá trình làm nghề, Ý Nguyễn cũng nhận về nhiều định kiến trái chiều từ xã hội. Thay vì chán nản, anh cố gắng gặt hái thành công và chứng minh giá trị thực sự của công việc mình đang làm.

"Mọi người khi thấy xăm hình thường hay nghĩ đó là ăn chơi, đua đòi, quậy phá. Tuy nhiên, công việc nào cũng quan trọng là đạo đức, tính cách và phong cách sống của mình.

Nhờ vậy, tôi đã chinh phục được những người lớn bằng chính hành động, cách cư xử và lời ăn tiếng nói của bản thân", anh chàng bộc bạch.

Chiến thắng với hình xăm dành tặng sinh nhật người yêu

Đến với Vietnam Ink Festival - Lễ hội xăm nghệ thuật Việt Nam 2023, chàng trai SN 1991 đã chuẩn bị 3 tác phẩm chân dung tả thực. Trong đó, hai bức chân dung nhân vật nữ với phong cách hiện đại, đầy màu sắc được anh sáng tạo trực tiếp tại cuộc thi với tổng thời gian là 8 giờ làm việc liên tiếp.

Còn với tác phẩm có tên gọi "Ave Maria", khắc họa chân dung Đức Mẹ Maria và thiên thần lại được thực hiện tỉ mỉ từ trước trong vòng 35 giờ và đem tới dự thi hạng mục "Tả thực Small".

Nhắc về tác phẩm dự thi "Ave Maria" của mình, Ý Nguyễn cho biết: "Tác phẩm dự thi lần này chính là món quà đặc biệt tôi dành tặng riêng cho người yêu vào đúng dịp sinh nhật của cô ấy. Đây không chỉ là hình xăm bình thường vì cả hai bức chân dung khi được liên kết lại với nhau sẽ đem đến một ý nghĩa tinh thần lớn, cầu chúc bình an cho người sở hữu.

Khi bắt tay làm tác phẩm này, tôi mong muốn thể hiện chi tiết, rõ nét nhất vẻ đẹp hiền từ, tinh thần kiên định, vượt qua mọi thử thách, khó khăn của Đức Mẹ Maria".

Kết thúc hai ngày thi đấu Vietnam Ink Festival, Ý Nguyễn xuất sắc giành được 3 giải thưởng gồm: Giải nhất hạng mục "Hình xăm tả thực châu Âu cỡ nhỏ"; giải ba Best of Day hạng mục "Hình xăm châu Âu ngày 1" và giải ba Best of Day hạng mục "Hình xăm châu Âu ngày 2".

Thông qua cuộc thi, chàng trai SN 1991 muốn góp phần phá bỏ định kiến "xăm hình là kẻ xấu". Từ đó, anh mong cùng cộng đồng yêu thích xăm nghệ thuật thực hiện thêm nhiều tác phẩm đẹp, ý nghĩa và mang văn hóa, con người Việt Nam vươn ra thế giới.

Nhắc về những dự định trong tương lai, Ý Nguyễn mong muốn bản thân có sức khỏe tốt để hoàn thiện nhiều hình xăm tả thực mới. Anh bật mí, đây chắc chắn sẽ là các tác phẩm tâm huyết và bùng nổ nhất trong sự nghiệp làm xăm của mình.