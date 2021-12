Tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới dưới 30 tuổi từng chán ghét trường học

Dân trí Giá trị khối tài sản của Sam Bankman-Fried tính đến tháng 11 năm nay lên tới 26,5 tỷ USD. Anh đứng ở vị trí thứ 32 trong danh sách 400 người giàu nhất thế giới của Forbes (Forbes 400).

Từng ghét trường học dù có cha mẹ là giáo sư đại học

Sam Bankman-Fried sinh năm 1992 tại thành phố Stanford, bang California, Mỹ. Cha mẹ của anh là Barbara Fried và Joseph Bankman, hai giáo sư của Trường Luật Stanford. Mẹ là Sam giảng viên luật, kinh tế và triết học, còn cha anh dạy về chính sách thuế.

Mặc dù vậy, Bankman-Fried từng rất ghét trường học. Anh từng nói: "Tôi không thích học và có vấn đề về cách điều hành của trường học."

Sam Bankman-Fried, CEO của sàn giao dịch tiền ảo FTX, là tỷ phú giàu nhất thế giới dưới 30 tuổi (Ảnh: Twitter).

Ở những năm học phổ thông, Bankman-Fried thừa nhận với mẹ rằng anh cảm thấy trường học quá nhàm chán đến mức "sắp chết". Sau đó, cha mẹ anh đã cho anh tham gia các trại toán học vào mùa hè, nhằm rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng quản lý.

Vào năm 2014, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Sam quyết định lấy bằng vật lý tại Học viện công nghệ danh tiếng MIT bang Massachusetts, Mỹ. Tại đây, anh tham gia một ngôi nhà tập thể tên là Epsilon Theta, và thức cả đêm để chơi game với bạn bè.

Sau khi tốt nghiệp, Bankman-Fried làm việc tại Công ty tài chính Jane Street Capital, có trụ sở tại thành phố New York. Sam đã học được những kiến thức về giao dịch tài chính, bao gồm cả giao dịch tiền điện tử và cổ phiếu từ công việc này.

Năm 2017, Bankman-Fried rời khỏi Jane Street Capital, cùng người bạn của mình là Gary Wang tự thành lập một công ty giao dịch có tên Alameda Research, hỗ trợ các hình thức giao dịch tiền điện tử và giao dịch của các loại cổ phiếu chưa được niêm yết.

Tuy nhiên, thành công chỉ thực sự đến với Bankman-Fried khi chàng trai này và Wang cùng thành lập FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử, có trụ sở đặt tại Hồng Kông (Trung Quốc). Thay vì nhắm đến những người dùng mới làm quen với khái niệm tiền điện tử, FTX nhắm đến đối tượng là những người đã có kiến thức chuyên nghiệp về giao dịch tiền điện tử.

Sam Bankman-Fried trên bìa tạp chí Forbes (Ảnh: Forbes).

FTX nhanh chóng phát triển thành một sàn giao dịch tiền ảo được nhiều người lựa chọn. Vào thời điểm "bùng nổ" thị trường tiền điện tử khi bitcoin tăng giá mạnh hồi tháng 4 năm nay, FTX đã ghi nhận khối lượng giao dịch lên tới hơn 400 tỷ USD. Mới đây, FTX đã tiếp tục nhận được khoản đầu tư 900 triệu USD, đưa giá trị ước tính của sàn giao dịch này đạt mốc 18 tỷ USD.

Trong một cuộc gọi với Entrepreneur, Sam Bankman-Fried thừa nhận rằng sai lầm lớn nhất của anh ấy là không tham gia thị trường tiền điện tử sớm hơn. Theo cuộc phỏng vấn, người bạn của anh - Gary Wang đã phát triển một bot tự động mua bán chênh lệch giá bitcoin vào đầu năm 2013. Thời điểm đó, Bankman-Fried nghĩ rằng ý tưởng này rất thú vị, nhưng không hợp tác với Wang cho đến năm 2018, khi họ cùng nhau thành lập FTX.

"Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi khởi nghiệp sớm hơn", anh nói.

Sam Bankman-Fried cho biết hối tiếc lớn nhất của anh là không tham gia tiền điện tử sớm hơn (Ảnh: Twitter).

Lối sống giản dị của tỷ phú trẻ

Với khối tài sản 26,5 tỷ USD, Sam Bankman-Fried đã trở thành tỷ phú dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới hiện nay, nhưng vẫn giữ lối sống giản dị.

Anh đứng ở vị trí thứ 32 trong danh sách 400 người giàu nhất thế giới của Forbes (Forbes 400) và là tỷ phú giàu nhất thế giới dưới 30 tuổi không sở hữu tài sản thừa kế mà xây dựng cơ nghiệp từ tiền điện tử.

Bankman-Fried đã phát hiện ra "chủ nghĩa vị tha hiệu quả" (effective altruism) - một triết lý nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn khi anh là sinh viên năm thứ hai. Sam chọn cách "làm việc để cống hiến" với mục tiêu "kiếm càng nhiều tiền càng tốt" để có thể cho đi một cách hào phóng.

Điều này đã định hướng cho Bankman-Fried con đường dẫn đến sự thành công. Chàng trai từng chọn làm việc tại công ty Jane Street Capital phố Wall vì anh tin rằng sẽ có thể làm nhiều việc tốt hơn bằng cách quyên góp một phần từ thu nhập khá cao của mình.

Dù là một trong những người giàu nhất thế giới, Bankman-Fried chọn lối sống theo "chủ nghĩa vị tha hiệu quả" (Ảnh: Twitter).

Mô tả về bản thân, Bankman-Fried cho biết, mình là một người yêu thích công việc và thường xuyên ngủ lại văn phòng, thay vì về nhà. Đó là lý do tại sao phòng làm việc của Bankman-Fried được trang bị sẵn đệm và chăn để anh có thể ngủ lại bất cứ lúc nào mình muốn.

Sam Bankman-Fried là một người ăn chay trường, không uống rượu bia và rất ít khi đi nghỉ mát. Chàng trai này cũng không sở hữu bất động sản riêng, mà đang sống trong một căn hộ chung cư với bạn, dù có thể mua được những căn biệt thự sang trọng.

Sam Bankman-Fried sống trong chung cư cùng một người bạn và thường xuyên ở lại phòng làm việc (Ảnh: Coinlive).

Bankman-Fried còn là một người hoạt động từ thiện tích cực và là thành viên của tổ chức từ thiện "Giving What We Can" với cam kết ủng hộ phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động thiện nguyện. Bản thân công ty FTX do Sam thành lập cũng có chính sách sẽ trích ra 1% tổng lợi nhuận để ủng hộ cho các hoạt động từ thiện.

Vào năm 2020, Sam Bankman-Fried đã quyên góp hơn 5 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Joe Biden. Anh đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách CEO ủng hộ Biden của Wall Street Journal.

Khi được hỏi liệu anh có ý định cho đi tất cả số tiền kiếm được trong đời hay không, Bankman-Fried trả lời: "Đó là kế hoạch của tôi".

Nhật Chung

Theo South China Morning Post và Forbes