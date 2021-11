Trước trận chung kết Olympia, các thí sinh bốc thăm vị trí, cười tươi rói

Dân trí Các chàng trai đều tỏ ra khá vui vẻ, thoải mái khi xác nhận vị trí thi đấu. Riêng Hải An tươi cười như hoa, mang theo cả một chú gấu bông làm bạn đồng hành tới trường quay.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia đang đếm ngược từng giờ.

8h30 ngày mai 14/11, trận chung kết đáng mong đợi của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ diễn ra trực tiếp tại trường quay Đài truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu trực tiếp.

Hiện tại, người hâm mộ Olympia đang hồi hộp ngóng chờ thông tin từ chương trình. Đáp lại, Ban tổ chức cũng như các MC đã hé lộ một số thông tin về các thí sinh và công tác chuẩn bị tại các điểm cầu.

Tại trường quay

Tại trường quay S14, các thí sinh từ các tỉnh thành khác nhau: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh cũng đã kịp có mặt để tập dượt, bốc thăm vị trí thi đấu.

Màn bốc thăm chọn vị trí đứng thi trong trận chung kết Olympia (Nguồn: BTC).

Theo bốc thăm, người chơi ở vị trí số 1 là Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Hà Nội), ở vị trí số 2 là Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), vị trí số 3 thuộc về Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội), vị trí thứ 4 là Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Các chàng trai đều tỏ ra khá vui vẻ, thoải mái khi xác nhận vị trí thi đấu. Riêng Hải An tươi cười như hoa, mang theo cả một chú gấu bông làm bạn đồng hành tới trường quay. Còn về phía Duy Anh, cậu bạn tranh thủ "quảng cáo" mã số bình chọn của mình, để có thêm nhiều khán giả ủng hộ.

MC Diệp Chi và Ngọc Duy tập dượt trước trận chung kết.

Diệp Chi và Ngọc Huy - hai người dẫn chính của trận chung kết Olympia 21 đang chăm chỉ tập luyện kịch bản. Sự trở lại của Diệp Chi trên sân khấu chương trình khiến các fan vô cùng thỏa mãn. Nhiều khán giả mong muốn chị tiếp tục đồng hành cùng với chương trình ở những mùa tiếp theo.

Tại các điểm cầu

MC Mai Trang tươi roi rói cùng các cổ động viên của Hoàng Khánh.

MC Mai Trang khoe hình ảnh tươi tắn cùng rất nhiều bạn học sinh là cổ động viên của Hoàng Khánh tại đầu cầu Quảng Ninh. Cùng với đó, fanpage của trường THPT Bạch Đằng - ngôi trường của Hoàng Khánh cũng bày tỏ rằng mọi người đã sẵn sàng để cổ vũ cho cậu bạn tham gia trận chung kết Olympia.

MC Trần Ngọc - một trong những "thần may mắn" của các trận chung kết Olympia đang có mặt tại THPT chuyên Khoa học tự nhiên của Nguyễn Thiện Hải An.

Tại THPT chuyên Khoa học tự nhiên, MC Trần Ngọc khoe hình ảnh mặc chiếc áo truyền thống của Đường lên đỉnh Olympia, cùng với các cổ động viên tập dượt chương trình.

Tại đầu cầu Nghệ An, MC Khánh Vy và cựu vô địch Trần Thế Trung đều tích cực cổ vũ cho người đàn em cùng trường là Nguyễn Duy Anh. THPT chuyên Phan Bội Châu ra quân hết sức khí thế cho màn cổ vũ Duy Anh.

Khánh Vy về lại trường cũ, chuẩn bị để cổ vũ cho Nguyễn Duy Anh.

Fanpage của Câu lạc bộ Đường lên đỉnh Olympia của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An viết: "Công tác chuẩn bị cho sự kiện tại đầu cầu Nghệ An đang diễn ra hết sức tất bật và khẩn trương để đảm bảo chương trình sẽ diễn ra thật suôn sẻ và thành công. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chương trình năm nay được tổ chức tối giản hơn nhiều so với các năm trước với quy mô chỉ khoảng 100 người.

Tất cả khách mời và thành viên ban tổ chức sẽ có mặt tại sự kiện đều được lấy mẫu test nhanh trước để đảm bảo an toàn cho mọi người giữa tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Cầu truyền hình năm nay tuy không tổ chức hoành tráng như 2 năm trước, nhưng sóng vẫn truyền về từ Hà Nội vào Nghệ An, lửa vẫn truyền đi từ Nghệ An ra Hà Nội, mọi sự theo dõi và ủng hộ sẽ luôn hướng về nhà leo núi của chúng ta qua những màn ảnh nhỏ. Những sự động viên ấy sẽ giúp cho Duy Anh có thêm động lực và dũng khí để cháy hết mình trên sân khấu".

Riêng THPT chuyên Ngoại ngữ của Nguyễn Việt Thái chuẩn bị đón cầu truyền hình ra sao vẫn còn là một ẩn số.

Đương kim vô địch Olympia Nguyễn Thị thu Hằng cổ vũ các thí sinh.

Để chúc mừng cho các thí sinh tham gia trận chung kết năm nay, đương kim vô địch Đường lên đỉnh Olympia 20 Nguyễn Thị Thu Hằng cũng phát biểu: "Chúc Nguyễn Hoàng Khánh, Việt Thái, Nguyễn Thiện Hải An, Duy Anh sẽ gặp nhiều may mắn, luôn giữ vững tâm lý và thi đấu thật tốt.

Không phải ai cũng may mắn để được sống trong khoảng khắc đó, vậy nên cứ cháy hết mình thôi. Dù cho vòng nguyệt quế chỉ có một nhưng đã đi được đến đây, ai cũng đều xứng đáng là những nhà vô địch. Có chạm tay được đến chiếc vòng nguyệt quế hay không chỉ là hơn nhau một chút may mắn và bản lĩnh thôi... Vậy là tôi đã kết thúc hơn một năm đương nhiệm, giờ là lúc chuyển giao vị trí spotlight (tâm điểm) mỗi số phát sóng cho thế hệ mới, trẻ trung hơn và đầy tài năng hơn".

Mai Châm

Ảnh: FBNV