Chung kết Olympia: "Tất tần tật" về nhà sưu tập huy chương Hải An

Dân trí Dù đang giữ 2 kỷ lục điểm số tại Đường lên đỉnh Olympia, nhưng Nguyễn Thiện Hải An không cho rằng đó là lợi thế, vì các thí sinh tham gia trận chung kết sắp tới đều rất mạnh.

Hai kỷ lục Olympia

Trong vòng thi Quý 3, chỉ với 5 điểm cách biệt, Nguyễn Thiện Hải An, học sinh lớp 12A1 Hóa, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) đã vượt qua bạn chơi để bước lên bục cao nhất và đưa cầu truyền hình chung kết Olympia về trường.

Hải An giành được 150 điểm chỉ trong 1 phút thi đấu của vòng thi Khởi động (Ảnh chụp màn hình).

Tính đến thời điểm hiện tại, Hải An đang nắm giữ 2 kỷ lục của Olympia - điểm thi phần Khởi động cao nhất (150 điểm) và tổng điểm thi cao nhất (410 điểm).

Với An, cậu không coi đó là lợi thế và cho rằng "dù đạt bao nhiêu kỷ lục đi nữa thì đúng đắn nhất vẫn là giữ cho mình thái độ khiêm tốn. Thật khó để nói rằng mình có quyền tự hào hơn những bậc tiền bối, bởi vì luật chơi của chương trình mỗi lúc một thay đổi.

Nếu như các anh chị đi trước có quyền tự hào vì trả lời đúng tuyệt đối tất cả các câu hỏi trong màn Khởi động thì em nghĩ, cũng có thể dành cho mình một sự tự hào nhất định về mức điểm này. Tuy nhiên, em nghĩ kỷ lục sinh ra là để phá. Bạn Hồng Liên ở cuộc thi Tuần 1 Tháng 1 Quý 4 cũng đã san bằng kỷ lục của em. Vì vậy, em nghĩ rằng dù đạt bao nhiêu kỷ lục đi nữa thì đúng đắn nhất vẫn là giữ cho mình thái độ khiêm tốn".

Giấc mơ đến với Đường lên đỉnh Olympia của Nguyễn Thiện Hải An được nhen nhóm sau khi cậu trở thành Á quân cuộc thi Chinh phục - Vietnam's Brainiest Kid năm 2017. Hải An nhận thấy rằng bản thân cậu có thể tiến sâu tại cuộc thi ở mức độ cao hơn là Olympia.

Trước khi thành công ở sân chơi Olympia, cái tên Nguyễn Thiện Hải An đã gắn với nhiều thành tích học tập tốt.

Chàng trai giàu thành tích và kinh nghiệm

Tại chung kết năm cuộc thi Chinh phục - Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3, Hải An đạt danh hiệu Á quân và được coi là kỷ lục gia cuộc thi này khi trả lời đúng 28 câu hỏi trong vòng 60 giây.

Hải An tại cuộc thi Chinh phục năm 2017.

Xuất thân là học sinh chuyên Toán, trong 4 năm THCS, Hải An đều đạt Huy chương Bạc tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS); giành HCĐ Vòng Mùa thu kỳ thi Toán học không biên giới (MWB); HCV, hạng Prize (đạt điểm tuyệt đối cao nhất cuộc thi) Vô địch Toán cấp trung học Australia mở rộng AIMO 2018. Năm lớp 9, nam sinh đạt giải nhất môn Khoa học học sinh giỏi thành phố Hà Nội và giải nhất môn Hóa học học sinh giỏi thành phố Hà Nội. Tổng cộng, cậu bạn đã giành hơn 20 huy chương giá trị trong bộ môn Toán.

Lên lớp 8, khi chuyển hướng sang học chuyên Hóa, Hải An cũng đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội, giải ba học sinh giỏi quốc gia ở môn học này.

Trước khi thành công ở sân chơi Olympia, cái tên Nguyễn Thiện Hải An có một bảng thành tích dày cộp trước khi thi Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: NVCC).

Ngoài giờ lên lớp, nam sinh dành thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, lên thư viện đọc sách hay sáng tác thơ, nhạc ở nhà. An yêu thích âm nhạc cổ điển, lãng mạn cũng như các dòng nhạc hiện đại hơn như punk rock và alternative rock. Cậu đã đạt giải nhất giành giải nhất quốc tế sáng tác nhạc piano do Music for Young Children tổ chức lần thứ 32. Ngoài dương cầm, chàng trai học thêm guitar, đàn tranh và là thành viên câu lạc bộ sáng tác văn học.

Năm học 2020 - 2021, cậu học sinh chuyên Tự nhiên đạt giải nhì môn Hóa kỳ thi học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và giải ba môn Hóa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Bên cạnh học tập, Hải An còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Nam sinh đồng sáng lập dự án SOFT.D với mong muốn đem lại cuộc sống bền vững và hạnh phúc hơn cho người khuyết tật. Cậu cũng là thành viên năng nổ của High School Help Kit (HSHK) - dự án tư vấn, hỗ trợ học sinh cấp hai làm bài tập, giải đề thi trong giai đoạn chuyển cấp. Mùa hè năm nay, chàng trai dành thời gian để ôn thi IELTS và hoàn thiện hồ sơ du học.

Hải An (đeo kính ở giữa ảnh) cùng bạn bè tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường học (Ảnh: NVCC).

Đến với Olympia, Hải An mong muốn để lại hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, thanh lịch, chơi cống hiến, đẹp mắt nhưng cũng có chiều sâu chiến thuật. "Em không cảm thấy áp lực trước sự kỳ vọng của khán giả, tuy nhiên em tự nhận thấy, mình phải chơi một trận thật cống hiến, thật mãn nhãn như để gửi lời cảm ơn đến khán giả cả nước", An chia sẻ.

Nhật Chung