Chung kết Olympia: Thủ khoa "khóc nhè" Duy Anh quyết tâm chiến thắng

Dân trí Trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ diễn ra vào ngày 14/11 tới, Duy Anh cho biết sẽ quyết tâm mang về vòng nguyệt quế.

Trong 4 "nhà leo núi" sẽ có mặt trong trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Nguyễn Đình Duy Anh là thí sinh có pha bứt tốc ngoạn mục nhất. Dù chỉ góp mặt trong trận thi Quý với tấm vé thí sinh có điểm Nhì cao nhất, bằng sự xuất sắc của mình, cậu bạn đã giành lợi thế trước đối thủ và mang về cầu truyền hình cho trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An.

Nguyễn Đình Duy Anh chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với 250 điểm (Ảnh chụp màn hình)

Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, nơi Duy Anh đang theo học là một ngôi trường đình đám của dải đất miền Trung, nổi tiếng với truyền thống hiếu học và một bề dày thành tích.

Năm 2019, Duy Anh trúng tuyển vào "trường Phan" ở vị trí thủ khoa khối chuyên Vật lý, với điểm số 47,48. Điều này được nhà trường đánh giá là "vô tiền khoáng hậu", vì những năm trước, danh sách lớp chuyên Lý phần lớn là học sinh ở các trường THCS chuyên thuộc địa phương; số học sinh ở trường công lập khác là rất ít. Trong khi đó, Duy Anh có xuất thân ban đầu từ một trường cấp 2 ngoài công lập tại thành phố Vinh.

Hiện tại, Duy Anh đang là lớp trưởng của lớp 12A3, khóa 48, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Ảnh: FBNV).

Chàng trai xứ Nghệ đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng sau những chương trình phát sóng. Không chỉ bởi kiến thức và sự thể hiện xuất sắc trong các vòng thi, anh chàng còn cho thấy mình là một người vui tính, hài hước khi liên tục tạo nên tình huống gây cười cho cả MC và khán giả.

Ở cuộc thi Quý 4, trong phần thi Về đích, khi được MC hỏi sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào, Duy Anh đưa ra câu trả lời lắt léo. Thay vì nói "20-20-10" như bình thường, Duy Anh trả lời: "Em sẽ lựa chọn một câu hỏi 20, tiếp đến là một câu hỏi có giá trị bằng câu hỏi thứ nhất và câu hỏi cuối cùng có giá trị thấp nhất trong 3 gói câu hỏi".

Sau đó, biên tập viên Ngọc Huy liền lên tiếng: "Bạn đang đánh đố tôi đấy à?". Diệp Chi cũng khen ngợi cho sự hài hước của nam sinh ở ngay giây phút kịch tính nhất của cuộc đua.

Trước câu hỏi thứ 2 của mình, khi MC hỏi Duy Anh có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không, Duy Anh khẳng định: "Em ổn, tức là không sao!"

Duy Anh cũng được dân mạng đặc biệt chú ý bởi ngoại hình thư sinh, mang hơi hướng của các idol Hàn Quốc. Cậu có mái tóc nghệ sĩ, tính cách cũng hết sức thú vị.

Nam sinh thường dễ xúc động, bởi vậy khán giả không chỉ một lần chứng kiến Duy Anh vỡ òa cảm xúc.

Duy Anh rất tự tin trước trận chung kết.

Trước đó, năm 2020, Duy Anh đã vượt qua 27 thí sinh khác của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu giành chiến thắng tại Cuộc thi Beyond the Knowledge, cuộc thi do Câu lạc bộ Olympians of Phan tổ chức, để trở thành ứng cử viên duy nhất của trường tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Đây là câu lạc bộ do Trần Thế Trung, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2019, lập ra từ 2 năm trước nhằm kết nối và phát triển những học sinh có niềm đam mê Olympia trong trường Phan.

Nguyễn Đình Duy Anh còn có sở thích là chơi cờ vua và đã đạt được những thành tích đáng nể trong bộ môn thể thao trí tuệ này: giải nhất cuộc thi cờ vua của thành phố Vinh năm lớp 6, giải nhất cờ vua tại Hội khỏe Phù Đổng của trường năm lớp 11… Ngoài ra, Duy Anh còn là học sinh giỏi 11 năm liền và lọt top 3 cuộc thi học sinh giỏi môn Vật lý cấp thành phố năm lớp 8.

Nam sinh đam mê cờ vua và giành những thành tích tốt (Ảnh: FBNV).

Trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ diễn ra vào 14/11 tới, Duy Anh cho biết sẽ quyết tâm mang về vòng nguyệt quế cho quê hương.

Nhật Chung