Nữ triệu phú: "Hãy làm việc chăm chỉ thay vì lao vào các mối quan hệ"

Bethenny Frankel - người sáng lập thương hiệu phong cách sống Skinnygirl - cho biết gần đây bà đã chia sẻ điều này với một người bạn đang lo ngại về việc cô con gái 25 tuổi của mình dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không để tâm đến việc tìm kiếm đối tượng để kết hôn.

Frankel chia sẻ: "Cô bé nên làm việc chăm chỉ. Đơn giản vì cô bé không bị ràng buộc trách nhiệm, không phải trả các khoản vay thế chấp, cũng không phải chăm lo cho những đứa con".

Bản thân Frankel đã đi qua tuổi 20 với vai trò trợ lý sản xuất của chương trình truyền hình "Saved by the Bell", trước khi bắt đầu mở công ty tổ chức sự kiện mang tên In Any Event. Công việc kinh doanh này nhanh chóng giúp cô thành công. Ở độ tuổi 30, khi tham gia chương trình truyền hình thực tế ăn khách "Những bà nội trợ thực sự của thành phố New York" bà đã tung ra một sản phẩm, sau đó phát triển nó thành một thương hiệu toàn cầu.

Nữ triệu phú tự thân BBethennyFrankel (Ảnh: Erik Voake/Getty Images).

"Tuổi 20 là thời điểm bạn nên làm việc và xác định các ưu tiên của mình một cách rõ rệt nhất", Frankel nói.

Theo quan niệm của Frankel, điều này không có nghĩa là những người trẻ tuổi không thể vừa thành đạt trong sự nghiệp vừa ổn định cuộc sống bằng việc kết hôn. Thay vào đó, có một công việc mà bạn đam mê có thể khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt đối phương.

"Mọi người đều lo lắng khi họ còn trẻ thì buộc phải kết hôn, phải tìm được một người bạn đời. Tuy nhiên, những người ưu tú sẽ không bị thu hút bởi một người không có sự nghiệp, không có sự độc lập", nữ triệu phú bày tỏ quan điểm.

Nếu bạn không biết chính xác bạn muốn lộ trình sự nghiệp của mình như thế nào thì cũng đừng lo lắng. Theo bà Frankel, nỗ lực và đạo đức làm việc của bạn có giá trị hơn việc ổn định một nghề suốt đời. Bà cho rằng bản thân vẫn dựa vào những bài học có được từ công việc tổ chức sự kiện, mặc dù bà đã không tham gia ngành này một thời gian.

"Những đứa trẻ bước ra khỏi trường đại học nghĩ rằng chúng cần biết về những gì chúng sẽ làm với cuộc sống. Bạn phải đi trên một con đường, nhưng không cần phải biết mình có đang đi đúng hướng hay không, bởi vì không có một con đường như thế nào cả. Tất cả những vấp ngã hay lựa chọn sai lầm của tôi có giá trị hơn bất cứ điều gì khác", bà kết luận.