Mua túi hàng hiệu là một cách giữ tiền trong lạm phát

Nhiều người mua túi Chanel đắt tiền như một hình thức đầu tư để giữ tiền trong bối cảnh lạm phát gia tăng (Ảnh: NY Post).

"Khi đi công tác, chồng tôi đã mua cho tôi một chiếc túi giá khoảng 5.500 USD, và hiện tại, giá mẫu túi đó là 8.800 USD", luật sư Rebekka Or khoe khi đứng trước một cửa hàng Chanel ở New York. "Anh ấy đã mua nó từ cách đây 3 năm, ngay trước khi xảy ra đại dịch. Thật vui khi thấy giá trị của những chiếc túi tăng lên".

Một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Credit Suisse, đã đề cập tới túi hàng hiệu như một trong những món đồ xa xỉ mà người tiêu dùng nên cân nhắc "trong bối cảnh lạm phát và bất ổn tăng cao".

"Chúng tôi nhận thấy rằng túi xách Chanel, các tác phẩm nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc và đồng hồ đeo tay có khả năng chống lạm phát tốt nhất, trong khi rượu vang hảo hạng, nghệ thuật hiện đại và đương đại cũng như nghệ thuật Mỹ và Mỹ Latinh có xu hướng bị ảnh hưởng bởi chế độ lạm phát cao", báo cáo đưa ra vào tháng trước nêu.

Những chiếc túi đắt nhất của Chanel là bộ 4 chiếc túi mini bằng da cừu có giá 28.500 USD (Ảnh: NY Post).

Giám đốc công nghệ Amber S. (34 tuổi) mua sắm tại Chanel tận 4 lần/tháng, mua 5 chiếc túi/năm.

"Từ góc độ người tiêu dùng, tôi cảm thấy ngày càng khó mua những thứ có thể tăng giá trên thị trường, như đồ Hermes, Chanel và Rolex", Amber S. chia sẻ.

Trong khi đó, Jamey Cook, 45 tuổi, người thường mua mỗi năm một chiếc túi Chanel mới, cũng thừa nhận chúng là một khoản đầu tư.

"Một nhân viên bán hàng của Chanel gần đây thông báo với tôi rằng một trong những chiếc túi mà tôi mua trước đây đã tăng giá chóng mặt", James Cook cho biết. "Tôi đã mua nó vào năm 2017 với giá 5.000 USD và cô ấy nói với tôi rằng nó trị giá khoảng 10.000 USD vào mùa thu năm 2021. Tôi khá ngạc nhiên".

Jamey Cook khẳng định rằng chiếc túi Chanel cô mua lần trước đã tăng giá trị khá nhiều (Ảnh: NY Post).

Các cửa hàng kinh doanh đồ hiệu cũng xác nhận giá trị kinh khủng của những chiếc túi Chanel.

Tanya Young Williams đã mở cửa hàng kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng Central Park ở West 66 vào tháng 10 năm ngoái và đã phải tạo danh sách chờ cho những khách hàng muốn mua túi Chanel.

"Có những người đã sưu tập Chanel trong nhiều năm và họ muốn biết mẫu túi nào sắp ra bởi vì họ coi đó là một khoản đầu tư. Họ có muốn quay lại cửa hàng và sẵn sàng trả thêm 800 USD cho cùng một chiếc túi", cô giải thích.

Laurie Perren, người sở hữu cửa hàng bán lại Roundabout Resale Couture trên Đại lộ Madison, cho biết với nhu cầu tăng cao kéo theo rủi ro an ninh tăng cao.

"Thật không may vì lý do an ninh, hầu hết các túi được cất ngoài cửa hàng, trong một két sắt có khóa. Việc giữ Chanel trong cửa hàng trở nên nguy hiểm. Trước đây chưa từng như vậy và chúng luôn luôn đắt tiền", cô nói.