Hot girl xinh đẹp hút hồn thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021

Dân trí Nguyễn Công Phương Mai (sinh năm 1998, Hà Nội) đang là một trong những gương mặt được chú ý tại cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với nét đẹp sắc sảo cùng vóc dáng cân đối.

Ước mơ tiếp viên hàng không

Phương Mai là cựu sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại của Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Tourism Vietnam và góp mặt ở Top 30 chung cuộc. Hiện tại, Phương Mai là một người mẫu thời trang.

"Đến khi tốt nghiệp đại học, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm mẫu ảnh. Mình thích những công việc ưu tiên sự nhanh nhẹn và khám phá. Vì thế, ngay từ khi còn đi học mình đã có ước mơ trở thành tiếp viên hàng không. Mình đã vượt qua kỳ phỏng vấn của một hãng hàng không quốc tế, chuẩn bị sang Đài Loan học thì dịch bệnh bùng nổ nên công ty cũng hoãn lại khóa huấn luyện", hot girl 9x cho hay.

Ngay sau đó, Phương Mai cũng đã đăng kí vào làm việc ở một công ty. Tuy nhiên, với tính cách năng động, đam mê học hỏi và sáng tạo, Mai nhận ra bản thân không phù hợp với công việc bàn giấy nên đã dừng lại.

Sở hữu nét đẹp đậm chất Á Đông, nàng mẫu hiện là gương mặt được rất nhiều nhãn hàng lựa chọn.

Khi được hỏi về khó khăn ban đầu lúc mới vào nghề, mẫu ảnh 9x từng cảm thấy rất lúng túng vì chưa biết cách tạo dáng, biểu cảm chưa đa dạng và không biết cách thể hiện cảm xúc.

"Trong quá trình làm việc, được mọi người hướng dẫn và chỉ bảo tận tình nên mình đã dần cải thiện bản thân hơn. Mình luôn giữ trong lòng và cảm ơn mọi người rất nhiều", Mai nói.

Sống thật hạnh phúc, làm việc thật nhiều, trọn vẹn với cuộc đời

Đang trong giai đoạn "khủng hoảng tuổi thanh xuân", độ tuổi gây dựng sự nghiệp, Phương Mai không ít lần rơi vào trạng thái chênh vênh của cảm xúc. Cô cảm thấy bối rối trước những gì mình lựa chọn. Nhưng khi đã đủ bình tĩnh trong tâm hồn, cô dần nhận ra mọi điều đến với mình đều có lí do, có thời điểm riêng của nó.

"Việc mình lo lắng mà không giải quyết được thì suy nghĩ bằng thừa, còn việc giải quyết được thì sớm muộn gì cũng ổn thôi", 9x chia sẻ cách lấy lại cân bằng trong suy nghĩ.

Phong thái trưởng thành, thanh lịch của cô nàng 9x.

Phương Mai chinh phục mọi phong cách chụp ảnh nhờ sự biến tấu đa dạng của bản thân.

Là một cô gái trưởng thành, chín chắn, Phương Mai cũng có cho mình quan điểm sống riêng của bản thân. "Most people overestimate what they can do in a day and underestimate what they can do in one year" (Tạm dịch: Hầu hết mọi người đánh giá quá cao những gì họ có thể làm trong một ngày và đánh giá thấp những gì họ có thể làm trong một năm) là câu nói tâm đắc nhất của cô.

9x Hà Thành tiết lộ phong cách sống của bản thân: "Học cách chấp nhận, biết cách buông bỏ tự khắc tâm sẽ an yên, lòng sẽ hạnh phúc bởi cuộc sống rất ngắn ngủi và tuổi trẻ cũng thế. Sống thật hạnh phúc, làm thật nhiều, trọn vẹn với cuộc sống này để không phải hối tiếc bất cứ điều gì".

Nếu là Phương Mai của nhiều năm về trước sẽ là hình ảnh một cô gái mỏng manh, mang trong mình nhiều hoài bão thì bây giờ lại là sự hiện diện cho thế hệ 9x mạnh mẽ, thanh lịch. Với cô, mỗi ngày qua đi đều ý nghĩa khi chúng ta biết cố gắng.

Nàng mẫu bật mí rất yêu thích việc đọc sách.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi công việc đều bị gián đoạn. Cô tận dụng thời gian hiếm hoi này để chăm sóc bản thân, tập luyện để giữ vóc dáng hay đọc sách để học hỏi thêm những kiến thức mới.

Trong tương lai, cô nàng xây dựng bản thân với hình tượng nhẹ nhàng, thanh lịch và quyến rũ. Phương Mai mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực và tốt đẹp đến với mọi người bằng những trải nghiệm, suy nghĩ cá nhân. Sắp tới, cô cũng sẽ tham gia lớp học diễn xuất.

Một số hình ảnh khác của Phương Mai:

