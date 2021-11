Hoa khôi ĐH Ngoại thương "tài sắc vẹn toàn", tốt nghiệp bằng Giỏi

Dân trí Nguyễn Hà My khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ bởi không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn có thành tích học tập ấn tượng. Nàng hoa khôi 9X tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại Giỏi.

Hoa khôi ĐH Ngoại thương 2019 Nguyễn Hà My.

Hãnh diện khi được nhắc đến với danh xưng Hoa khôi

Nguyễn Hà My (sinh năm 1999, quê Phú Thọ) trúng tuyển ngành Thương mại quốc tế, trường ĐH Ngoại thương với tổng điểm là 29; trong đó, môn Hóa học cô đạt điểm tuyệt đối. Hà My cũng trở thành Hoa khôi trong cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty and Charm 2019. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hà My dừng chân ở top 35. Mới đây, nữ sinh tài sắc nhận kết quả tốt nghiệp loại Giỏi.

Đối với My, cô cảm thấy hãnh diện khi được nhắc đến với danh xưng Hoa khôi ĐH Ngoại thương. My xem đây là niềm tự hào và động lực lớn lao của bản thân.

"Trở thành Hoa khôi ĐH Ngoại thương đã cho mình cơ hội được mọi người biết tới và quan tâm nhiều hơn, bên cạnh đó, mình có những thay đổi tích cực trong cuộc sống cá nhân, dám nghĩ, làm nhiều hơn. Ngoài ra, mình có được mở rộng các mối quan hệ xã hội và thử sức với nhiều vai trò, lĩnh vực mới.

Bản thân mình cần để ý từng lời nói, hành động và không ngừng trau dồi, phát triển để xứng đáng với danh hiệu có được. Trong quá trình vừa qua, mình cũng tham gia một số hoạt động từ thiện và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 với mục đích tiếp tục thử thách, hoàn thiện bản thân", Hà My bộc bạch.

My tốt nghiệp ĐH Ngoại thương với tấm bằng loại Giỏi.

Cô chia sẻ, bản thân có thế mạnh ở những bộ môn thiên về tính toán và tài chính như Toán cao cấp (9,7 điểm), hay Xác suất Thống kê (9,6 điểm). Nữ sinh luôn đặt ra những mục tiêu học tập cụ thể, từ đó phấn đấu để thực hiện chúng.

Hà My cho rằng, bản thân cô đang ở vị trí khởi đầu trên con đường sự nghiệp. Việc tham gia và đạt được thành tích trong một số cuộc thi là những bước đệm ban đầu để cô tiếp cận với nhiều cơ hội, phát triển và hoàn thiện bản thân.

Định nghĩa nét đẹp học thức và trí tuệ

Nhắc đến quan niệm về cái đẹp, My cho rằng: "Đối với mình, khái niệm "đẹp" sẽ bao gồm cả vẻ đẹp bên ngoài lẫn vẻ đẹp bên trong. Một người có ngoại hình đẹp là người biết chăm sóc cho bản thân, biết cách làm cho bản thân đẹp và tự tin hơn mỗi ngày, giống như câu nói: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp".

Còn về vẻ đẹp bên trong là phẩm chất, tính cách, trí tuệ của mỗi người, đây là yếu tố quan trọng hơn cả đối với khái niệm "đẹp". Một người có tâm hồn đẹp, trau dồi trí tuệ sẽ đẹp trong từng lời ăn tiếng nói, cách ứng xử trong từng tình huống. Đó mới là vẻ đẹp thật sự, trường tồn với thời gian.

My cho biết việc tham gia các cuộc thi nhan sắc cô tự tin và trưởng thành hơn.

Tuy nhiên, ngoại hình xinh đẹp sẽ để lại ấn tượng tốt ban đầu nhưng cũng có thể mờ nhạt ngay sau đó. Thứ khiến bản thân một người luôn nổi bật, thu hút là vẻ đẹp của trí tuệ. Trí tuệ được thể hiện ở những lời nói, hành động, cách làm việc và thể hiện ở năng lượng người đó đem tới cho mọi người xung quanh".

Quan điểm sống của Hà My là: "Everything in life is a trade-off" (Tạm dịch: Mọi thứ trong cuộc sống đều là sự đánh đổi) . Theo đó, với cô, mọi sự lựa chọn trong cuộc sống đều có chi phí cơ hội và quan trọng là mình trả giá được bao nhiêu. Câu nói này đã trở thành động lực để My vượt qua khó khăn, thử thách.

Sở hữu vẻ đẹp hiện đại và có học thức, Hà My trở thành cái tên được nhiều bạn trẻ dành sự ngưỡng mộ. My gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ, vừa bước chân vào cánh cổng đại học: "Đừng nên sợ hãi hay rụt rè khi tham gia một hoạt động nào đó, bởi tâm lý sợ không đạt được thành tích kỳ vọng hay bị đánh giá không tốt. Cứ nỗ lực và làm hết khả năng của bản thân. Khi vượt qua cảm giác đó, chúng ta mới hiểu rằng, hóa ra mọi thứ không hề quá khó khăn như mình tưởng tượng. Khi đăng ký tham gia các hoạt động mình trưởng thành và tự tin hơn".

My hướng đến nét đẹp tri thức, hiện đại.

Hà My từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng: "Chặng đường ở ĐH Ngoại thương (FTU) của mình có những hoạt động ở câu lạc bộ nghệ thuật, có trải nghiệm ở những cuộc thi sắc đẹp. Nghe có vẻ không liên quan đến một sinh viên kinh tế, nhưng thực ra, tất cả những trải nghiệm của mình đều mang đến những bài học, kỹ năng giúp đỡ cho công việc và cuộc sống rất nhiều. Ở FTU, cái mình học không chỉ đơn thuần là kiến thức kinh tế, mà còn là cả cách tư duy, các kỹ năng teamwork hay thuyết trình.

Qua những cuộc thi sắc đẹp, cái mình nhận về được không chỉ là danh hiệu này danh hiệu kia mà còn là những cách mình ăn nói, đi đứng, ứng xử. Mọi trải nghiệm đều khiến mình trưởng thành hơn và tự tin hơn.

Đến thời điểm hiện tại, mình vẫn luôn cho mình những thử thách mới, trải nghiệm mới, để tìm kiếm những góc nhìn mới. Mình nghĩ là mọi trải nghiệm đều sẽ đem lại những giá trị riêng và những kỹ năng học được sẽ giúp mình linh hoạt hơn trong mọi tình huống, giúp mình thích ứng nhanh với những công việc mới, môi trường mới. Và mình tin là mọi trải nghiệm sẽ không hề "phí thời gian", nó đều giúp mình khám phá năng lực bản thân và giúp mình dần tìm được con đường phù hợp nhất".

My cũng giữ chức vụ Phó ban Thời trang, câu lạc bộ MC và Thời trang, ĐH Ngoại thương.

Cô gái này luôn tin rằng, mọi nỗ lực đều sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Ngoài thời gian dành cho việc học, Hà My đọc sách, vẽ và nghiên cứu thời trang.

Hình tượng nàng Hoa khôi theo đuổi là mẫu người phụ nữ hiện đại, độc lập.

Tuệ Nhi

Ảnh: NVCC