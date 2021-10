Gen Z chống lại nạn "miệt thị ngoại hình"

Dân trí "The Glow" được thành lập bởi một nhóm học sinh THPT ở Hà Nội với mục đích đẩy lùi body shaming (miệt thị ngoại hình), thay đổi thế giới quan về giá trị vẻ đẹp của con người.

Cơ thể của bạn, lựa chọn của bạn

Được thành lập từ năm 2018, "The Glow" là dự án đến từ một nhóm học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội với mong muốn thay đổi suy nghĩ, lan tỏa thông điệp về các vấn đề như body shaming, hay những người đã và đang bị kì thị, phán xét bởi định kiến xã hội… Thông qua việc lồng ghép thông điệp ý nghĩa qua những mẩu chuyện nhỏ, những bài viết, dự án đã mang đến cho độc giả niềm an ủi nhẹ nhàng, sự động viên to lớn.

The Glow Project là dự án của các bạn học sinh, sinh viên nhằm thay đổi suy nghĩ và hiểu biết của mọi người về body shaming. (Ảnh: Fanpage dự án)

"Trong quá khứ, mình cũng là nạn nhân của hành vi body shaming. Hơn ai hết, mình hiểu rõ được ảnh hưởng nghiêm trọng của vấn nạn miệt thị ngoại hình đến cá nhân và xã hội. Đó là một động lực lớn thúc đẩy mình phải luôn cố gắng trong việc tổ chức dự án The Glow với sứ mệnh đẩy lùi vấn nạn body shaming, thay đổi thế giới quan về vẻ đẹp con người", Nguyễn Ngọc Hằng - Trưởng Ban tổ chức dự án The Glow chia sẻ.

Các bài viết của "The Glow" luôn hướng đến sự tích cực, hướng tới mục đích giúp mọi người có thể khẳng định bản thân. Điểm chú trọng nhất được The Glow hướng tới chính là khuyến khích mọi người học cách chăm sóc bản thân, đi sâu vào vẻ đẹp bên trong và tin tưởng vào bản sắc riêng của mỗi cá nhân. (Ảnh: Fanpage dự án)

"Năm cấp 2, mình niềng răng và thường xuyên bị trêu chọc bởi bạn bè, họ hàng. Trong suốt thời gian niềng răng, mình bị tự ti, thậm chí còn bị stress, ít dám cười, soi gương hay chụp ảnh. Mỗi lần đến dịp gặp mặt gia đình, mình luôn phải chuẩn bị một cái "mặt dày" để hứng chịu những lời nói đùa cợt đầy tổn thương.

May mắn khi ấy, mình cũng có những người bạn rất tốt luôn đồng hành bên cạnh. Chính tình bạn đã soi sáng tất cả và chữa lành cho những vết thương năm cấp 2 của mình. Nhờ bạn bè, mình hiểu được rằng: ai cũng xứng đáng được yêu thương, trân trọng, bất kể họ có ngoại hình hay hoàn cảnh như thế nào.

Mình cũng vùi đầu vào học tập để không phải lo nghĩ đến vấn đề ngoại hình nữa. Một phần nữa là bởi đến khi chịu quá nhiều tổn thương và chỉ trích, bản thân mình cũng không quan tâm nữa. Mình coi đây là một trải nghiệm trong cuộc đời", Ngọc Hằng kể lại.

Bước qua giai đoạn khủng khiếp ấy, cô nàng Gen Z đã học được cách bảo vệ mình, chăm sóc bản thân, đồng cảm và hiểu thêm những nỗi đau mà các "nạn nhân" của vấn nạn miệt thị ngoại hình phải chịu. Cô mong rằng không có bất cứ ai bị rơi vào hoàn cảnh giống mình.

"Không ai sinh ra xấu xí, chỉ là chúng ta sinh ra trong một xã hội đầy phán xét". Ngọc Hằng hoàn toàn đồng tình với câu nói này. Chúng ta sinh ra không được quyết định những đặc điểm trên cơ thể, nhưng lại phải chịu những tiêu chuẩn vô lý về ngoại hình từ những người xung quanh.

"Đặc biệt, phụ nữ luôn được "gắn mác" là "phải đẹp", khó tránh khỏi những lời đàm tếu của thiên hạ. Các thần tượng, người nổi tiếng trong showbiz,… càng hay bị soi mói, phán xét. Trong khi đó, họ cũng là con người, không phải sản phẩm của nền công nghiệp giải trí.

Thiết nghĩ, chúng ta chỉ cần biết cách yêu thương cơ thể, chăm sóc bản thân, không làm gì hổ thẹn với lương tâm, mặc những gì mình thích, sống cuộc đời mình yêu, đừng sống dựa theo lời người khác. Sau này, chắc chắn chúng ta sẽ không hối hận", Ngọc Hằng bộc bạch.

"Nói cách khác, đây chính là hành vi đánh đồng. Không khó để nhận thấy hành vi đánh đồng đã cắm sâu vào hệ tư tưởng chung như thế nào, do vậy không thể nhanh chóng xóa bỏ những ảnh hưởng độc hại trong một sớm một chiều. Đánh đồng đâu phải một vấn đề vĩ mô - nó xuất phát ngay từ chính lối suy nghĩ và những hành vi nhỏ nhất trong mỗi người.

Hãy hình thành thói quen nhìn nhận nhiều mặt của một vấn đề và học cách đưa ra nhận định gần khách quan nhất có thể, cũng như rèn luyện thói quen sử dụng ngôn từ và suy nghĩ tích cực. Hãy học cách lên tiếng phản đối những câu đùa thiếu tế nhị và quy chụp để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Chỉ bằng sự chung tay của mỗi cá nhân, ta mới có thể hướng tới một tương lai nơi sự khác biệt của mỗi cá nhân được trân trọng và xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của hành vi này".

Sắc đẹp luôn bị đánh giá tùy vào quan điểm, nhưng tâm hồn và tính cách thì không

Một số nạn nhân của body shaming luôn có suy nghĩ rằng ngoại hình là tất cả, "lỗi của bản thân là không có ngoại hình". Ngọc Hằng thẳng thắn chia sẻ góc nhìn cá nhân: "Thừa nhận rằng ngoại hình sẽ là lợi thế lớn nhưng chắc chắn nó không phải tất cả. Quan điểm của mình là thế gian đối xử với người đẹp dịu dàng hơn, nhưng sẽ trân trọng người tài hơn. Sắc đẹp luôn bị đánh giá, phán xét tùy vào quan điểm nhưng tâm hồn, tính cách, trình độ thì không."

Theo quan điểm của Ngọc Hằng, ngoại hình không nên được quan trọng hóa. Bởi lẽ, nó không phải tất cả, thế giới đối xử dịu dàng với người đẹp nhưng sẽ trọng người tài hơn. Thay vì chú trọng vào vẻ bề ngoài, chúng ta nên đầu tư vào tri thức, tính cách, tâm hồn bên trong.

Đảm nhận vị trí Trưởng Ban tổ chức của dự án The Glow - chống lại hành vi miệt thị ngoại hình, thay đổi cái nhìn và hiểu biết về cái đẹp của con người, Ngọc Hằng gửi gắm những lời nhắn nhủ tới các bạn đã và đang là nạn nhân của body shaming: "Đầu tiên, hãy luôn nhớ rằng, các bạn luôn đẹp và xứng đáng được yêu thương. Bản thân các bạn đã vất vả khi phải chịu những lời miệt thị cay nghiệt, hãy đối xử với chính mình thật tốt. Học cách chữa lành nỗi đau tâm hồn, chấp nhận bản thân và yêu thương chính mình. Điều quan trọng nhất là thay đổi nhận thức, cởi mở hơn với sự đa dạng về cái đẹp.

Chiều cao, cân nặng, mụn nhọt dậy thì... không phải là vấn đề; nếu bạn tự ti thì chúng mới là vấn đề. Để loại bỏ được tâm lý tự ti này rất khó, nhưng khi bạn ý thức được thì chắc chắn sẽ làm được.

Các bạn mặc gì cũng được, nhưng đừng nên mặc cảm. Nếu bạn có ý định thay đổi về ngoại hình, mong bạn nhớ đó là điều tốt cho sức khỏe hoặc làm bạn hạnh phúc, không phải vì người đời nói bạn phải làm như vậy."

"Đôi khi, chúng ta nên thử biến việc bị bàn tán, soi xét trở thành nguồn động lực thúc giục chúng ta hoàn thiện chính mình. Mình và các bạn đều đã và đang là bạn thân của body shaming, hãy cùng cố gắng và yêu thương nhau", Ngọc Hằng bày tỏ.

Mai Linh

Ảnh: NVCC