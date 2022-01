Cuộc thi Hackathon quốc tế: Khơi nguồn cảm hứng công nghệ, sáng tạo đam mê

Cộng đồng JunctionX Hanoi cùng chuỗi những cuộc thi Hackathon quốc tế.

JunctionX Hanoi là cộng đồng dành cho người yêu công nghệ được biết đến với những cuộc thi Hackathon công nghệ lớn nhất Việt Nam, thu hút lượng lớn thí sinh trong và ngoài nước. Điển hình như JunctionX Hanoi 2018 thu hút hơn 300 thí sinh tham dự tại Việt Nam và Phần Lan; sự kiện JunctionX Asia với sự góp mặt 4 nước Châu Á như Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc với chủ đề Hack the reCOVery - giải pháp công nghệ phục hồi sau Covid 19. Tiếp nối thành công, JunctionX Hanoi 2021 trở lại đầy ấn tượng, trải nghiệm mới mẻ cùng với phiên bản sự kiện ảo.

Cuộc thi hackathon được tổ chức bởi JunctionX Hanoi là nơi giúp cho người tham gia có những trải nghiệm độc đáo qua từng mùa và là nền tảng để chắp cánh cho sự phát triển của các thí sinh. Cùng với đó cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi hackathon đa dạng, hướng đến những ý tưởng đột phá từ những nhân tố bất ngờ thay vì tìm kiếm người lập trình giỏi nhất. Thách thức sự sáng tạo về công nghệ trên toàn quốc.

JunctionX Hanoi 2021 đã diễn ra trong 48 giờ và mang đến cho người tham gia một trải nghiệm thế giới ảo đặc biệt thông qua ứng dụng sự kiện ảo Airmeet.

Cuộc thi JunctionX Hanoi 2021 trên nền tảng Airmeet.

Airmeet là một nền tảng tổ chức sự kiện thế giới ảo và là phương thức giao tiếp chính của toàn bộ JunctionX Hanoi 2021. Các nhà đầu tư, người tham gia và các bên tổ chức sự kiện sẽ giao lưu và chia sẻ nhằm mở rộng cộng đồng crypto, bên cạnh đó sẽ liên tục được cập nhật các nguồn thông tin thị trường.

Chủ đề cuộc thi năm 2021 vừa qua hướng tới ý tưởng đa dạng, sản phẩm đột phá đến từ sự kết hợp của các nhân tài trẻ trong cả lĩnh vực kinh tế, công nghệ và thiết kế.

Cuộc thi có 5 thử thách thú vị đều là những chủ đề nóng trong ngành công nghệ hiện nay như:

Oracle & Random based on Blockchain Solution đến từ Coin98

Centralize AWS management portal đến từ FPT Software

Machine learning based web application firewall VNPT

RANK UP - Game up your rank đến từ KPIM

DYNAMIC FORMS - Better experience and better data đến từ FINOS

Trong vòng 48 giờ, các thí sinh phải đưa ra giải pháp công nghệ tương ứng với yêu cầu được đặt ra trong thử thách đã chọn.

Tổng giá trị giải thưởng của JunctionX Hanoi 2021 lên đến 200.000.000 VNĐ. Bên cạnh đó, rất nhiều phần quà đến từ ban tổ chức và các nhà đồng hành.

Cuộc thi đã mang tới sân chơi tương tác hiệu quả giúp kết nối các đối tác công nghệ lớn và các thí sinh trẻ đầy tài năng, cùng sự chiến thắng ngoạn mục đến từ đội Kuri nhờ sức đột phá và sáng tạo không ngừng. Bên cạnh đó, sự kiện cũng đã mang lại rất nhiều cơ hội lớn trong nghề nghiệp và phát triển sản phẩm đến các tài năng công nghệ trẻ Việt Nam.