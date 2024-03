Cô gái Đà Lạt chi trăm triệu đồng sang Mỹ, Singapore xem Taylor Swift

Thu Trà (SN 1993) - freelancer (người làm việc tự do) sống ở Đà Lạt - thường nói vui với mọi người rằng: "Cuộc đời tôi loanh quanh chỉ đi "đu" idol (thần tượng)".

Với idol quốc tế mà mình hâm mộ nhất là Taylor Swift, Trà đã có hai lần bay sang Mỹ và Singapore để tham dự concert (buổi biểu diễn) của thần tượng. Còn ở Việt Nam, cô không đếm được có bao nhiêu chuyến "idol đi đâu, mình đi theo đấy".

Hầu hết những lần đi xem show (buổi biểu diễn), Trà thường kết hợp du lịch. Cô nghĩ mình đã mất công lặn lội xa xôi có thể tận dụng đi chơi để tham quan địa điểm mới.

Chuyến đi với hai mục đích như vậy được gọi là "gig tripping". Xu hướng này ngày càng bùng nổ, nhất là khi nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ - Taylor Swift - thực hiện chuyến lưu diễn The Eras Tour ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Bay nửa vòng Trái Đất để gặp idol

Thu Trà hâm mộ Taylor Swift từ năm 15 tuổi. Tháng 11/2022, khi nữ ca sĩ mở bán vé cho concert The Eras Tour ở Mỹ, Trà cũng giống như nhiều "swifties" (tên người hâm mộ Taylor Swift) ở Việt Nam, nghĩ mình sẽ không có cơ hội đi xem tận mắt thần tượng biểu diễn vì khoảng cách địa lý xa xôi và không dễ gì để xin được visa (thị thực).

Ngày diễn ra show mở màn của The Eras Tour vào tháng 3/2023, khi đang du lịch ở Hội An, Trà xem fancam (video do người hâm mộ ghi lại) và bật khóc vì được gợi lại những kỷ niệm trong 15 năm dõi theo Taylor Swift. Lúc đó, cô quyết tâm phải sang bằng được Mỹ xem concert của idol.

Với Trà, việc xin visa đi nước ngoài không còn bỡ ngỡ vì cô từng có cơ hội du lịch khá nhiều quốc gia từ Á sang Âu. Sau khi điền đơn xin thị thực và nộp lệ phí, Trà bay từ Đà Lạt ra Hà Nội để phỏng vấn tại Đại sứ quán Mỹ. Nhận tin đậu visa, cô rất háo hức vì ước mơ bấy lâu sắp thành hiện thực.

Đầu tháng 5, Trà đặt chân tới Mỹ. Kế hoạch của cô là chơi một tháng ở xứ sở cờ hoa và xem show của Taylor Swift tại New York. Chưa có vé trong tay nhưng với kinh nghiệm đi concert khá nhiều ở Việt Nam, cô tin rằng, quyết tâm thì kiểu gì cũng mua được.

"Tuy nhiên, săn vé xem The Eras Tour thật sự là một cuộc chiến. Fan của Taylor Swift ở Mỹ rất đông, chưa kể mọi người ở các nước lân cận cũng sang rất nhiều nên giá vé bị đội lên cao. Tôi săn vé last minute (phút chót) 2-3 ngày trước đêm diễn nhưng mở laptop xếp hàng từ 12h đến 17-18h, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình không dám đi đâu mà vẫn không thể vào được", cô nhớ lại.

Sau cùng, Trà cùng một người bạn Brazil quyết định đến sân vận động xem có ai bán lại vé sẽ mua tại đó. Hai cô gái giao dịch vé cứng với giá 150 USD/vé (gần 4 triệu đồng) của một reseller (người bán lại vé) ở bên ngoài.

Tuy nhiên, ngay cả khi vào được bên trong, "kiếp nạn" của Thu Trà bắt đầu khi cô phát hiện mình mua phải vé giả. Ở phòng soát vé, cô bật khóc vì bất lực và chỉ biết năn nỉ nhân viên tại đó giúp mình để không uổng công bay nửa vòng Trái Đất sang gặp thần tượng. Cuối cùng, một nhân viên tốt bụng dẫn cô cùng người bạn xuống khu vực khán đài và cho hai người ngồi vào chỗ còn trống.

Rời New York, Trà tiếp tục bay sang Chicago (Mỹ) và một lần nữa tham gia vào cuộc chiến săn vé. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô mua vé trên một trang web reseller với giá 800 USD (khoảng 19 triệu đồng). Tuy tốn kém hơn một chút, thứ cô nhận được là trải nghiệm đáng giá, không gì có thể thay thế được.

Ngoài xem hai show của Taylor Swift, Trà còn đi du lịch qua 7 bang của Mỹ gồm California, Arizona, Texas, Georgia, New York, Massachusetts, Illinois với điểm đến ở 13 thành phố.

Trà tiết lộ, tổng chi phí cho chuyến đi này là khoảng 100 triệu đồng với vài khoản cố định như: Xin visa Mỹ (180 USD - hơn 4 triệu đồng), vé máy bay khứ hồi (25 triệu đồng), di chuyển bằng máy bay khi ở Mỹ (20 triệu đồng), ăn uống 30-50 USD/ngày (trên dưới 1 triệu đồng), vé xem 2 concert (950 USD - hơn 23 triệu đồng)... Vì may mắn liên hệ được với nhiều người ở Mỹ đồng ý làm host (cho ở nhờ nhà và dẫn đi chơi), cô tiết kiệm được kha khá tiền thuê khách sạn.

Khi biết Taylor Swift sẽ tới Singapore biểu diễn vào đầu tháng 3 này, Trà một lần nữa săn vé thành công từ 7 tháng trước. Trong chuyến đi kéo dài từ ngày 23/2 đến ngày 3/3, cô liên tiếp tham dự hai concert của nam ca sĩ Ed Sheeran tại Malaysia và Taylor Swift ở Singapore, kết hợp khám phá một số địa điểm của hai quốc gia này.

Tổng chi phí cho chuyến đi của Trà là khoảng 30 triệu đồng, trong đó, khoản chi "đậm" nhất là vé xem concert The Eras Tour hạng VIP 2 - 14 triệu đồng.

Nhân đôi niềm vui

Hâm mộ Taylor Swift từ những năm cấp 2, Trúc Ly (SN 1999, Gia Lai) - hiện sinh sống và kinh doanh tự do ở TPHCM - luôn mong ước một lần được xem thần tượng biểu diễn và ngân nga theo giai điệu của các ca khúc mình yêu thích.

Tuy nhiên, trước khi quyết định sang Singapore xem concert The Eras Tour, Ly đắn đo rất nhiều vì hiểu rằng, chi phí và rủi ro sẽ cao, hơn nữa phải chuẩn bị trước 7-8 tháng. Suy đi tính lại, cô nghĩ không biết bao lâu nữa thần tượng mới tổ chức tour khác ở châu Á và khi ấy, liệu mình có đủ sức khỏe để "quẩy" hay không nên quyết tâm tham dự.

"Quá trình canh vé concert khá vất vả. Tôi và bạn trai không mua được vé qua kênh mở bán chính thức nên phải mua vé resell với giá cao hơn, đồng thời chấp nhận rủi ro có thể không vào được sân vận động. Thế là hai đứa cứ thấp thỏm suốt nửa năm trời", cô kể.

Săn vé xong là một chuyện, Ly còn gặp "kiếp nạn" khi đặt khách sạn và mua vé máy bay. Cô phải săn chỗ lưu trú lúc 2h sáng mới có giá tốt nhất. Vé máy bay đã mua xong nhưng bị hủy chuyến nên cô ngậm ngùi mua lại vé khác đắt gấp đôi và chờ đợi gần 5 tháng mới được hoàn tiền.

Ban đầu, Ly và bạn trai dự định xem show tối 4/3 rồi bay về từ Singapore hôm 5/3. Do giá vé lên quá cao, cặp đôi quyết định sang Malaysia du lịch trước khi về TPHCM.

"Tổng chi phí cho hai người trong cả chuyến đi 7 ngày 6 đêm là khoảng 80-90 triệu đồng. Trong đó, tiền cho hai vé VIP 2 là 34 triệu đồng, tiền khách sạn và vé máy bay khoảng 10 triệu đồng/người cho chặng Singapore, chưa kể tiền sinh hoạt", cô gái Gia Lai cho biết.

Điều khiến Ly hài lòng nhất trong hành trình "đu" idol là cơ hội diện áo dài đến xem concert. Cô không muốn trùng lẫn nhiều và có gì đó mang dấu ấn Việt Nam nên quyết định chọn outfit (trang phục) này. May mắn tìm được vài người bạn có chung ý định diện trang phục truyền thống qua mạng xã hội, Ly hẹn gặp họ và chụp chung tấm ảnh kỷ niệm đáng nhớ.

30 triệu đồng là số tiền mà Phương Thảo (SN 1999) - nhân viên công ty truyền thông ở TPHCM - chi cho chuyến sang Singapore xem show của thần tượng Taylor Swift vừa rồi. Cô cùng một người bạn đi vào ngày 1-4/3 kết hợp du lịch, mỗi ngày đi tham quan khoảng 2-3 điểm.

"Đây là lần đầu tôi đi nước ngoài và chi kha khá cho chuyến này nên muốn tranh thủ đi thăm thú nhiều nơi. Khách sạn và vé máy bay tôi đặt luôn từ lúc săn vé thành công vào tháng 7/2023. Nhưng một tuần trước khi bay, tôi gặp "kiếp nạn" bị hủy phòng khách sạn do thanh toán lỗi. May mắn là người chị đi cùng đặt dư 2-3 khách sạn khác nên chúng tôi chuyển chỗ ở, chỉ bị chênh tiền từ 10 triệu đồng lên 11 triệu đồng/2 người cho 3 đêm", cô gái 25 tuổi kể.

Một số chi phí khác trong chuyến đi của Phương Thảo là vé VIP 10 triệu đồng; vé máy bay 3,7 triệu đồng; mua sắm quần áo và đồ lặt vặt 4 triệu đồng; tiền tham quan, ăn uống, đi lại khoảng 7-8 triệu đồng.

Theo Thảo, xu hướng "gig tripping" khá phổ biến ở giới trẻ hiện nay. Nhiều bạn bè của cô cũng "đu" idol kết hợp du lịch 3-4 ngày thay vì coi show xong là về luôn.

"Khi đến một đất nước khác để xem concert, tôi cũng muốn tìm hiểu về văn hóa quốc gia đó như thế nào. Dù gì cũng tốn tiền vé máy bay rồi nên sẵn kết hợp đi luôn cho đỡ phí, tăng thêm trải nghiệm cho mình, nhân đôi niềm vui", cô bày tỏ.

Vốn là fan của ca sĩ Hà Anh Tuấn, Trúc Ly cũng có khá nhiều kinh nghiệm đi "đu" idol. Mỗi lần, cô đều kết hợp du lịch 2-3 ngày. Hầu như người thân và bạn bè của cô đều lựa chọn tương tự, theo xu hướng "gig tripping".

Từ kinh nghiệm của mình trong chuyến đi vừa rồi, Ly cho rằng, mọi người cần chuẩn bị thật kỹ để tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra và có sẵn phương án đề phòng. Đặc biệt, việc mua vé qua trung gian khá rủi ro vì nguy cơ đứng ngoài cửa sân vận động là rất cao nếu mua phải vé giả.

Chưa kể, mọi người cũng cần hiểu điều kiện nhập cảnh, phương tiện di chuyển sau concert về nơi lưu trú, địa điểm du lịch, hàng quán hợp khẩu vị... Càng lên lịch trình chi tiết, càng tránh được rủi ro không đáng có.

Với Thu Trà, đi concert là niềm đam mê, không quan trọng là của nghệ sĩ nào và ở nước ngoài hay Việt Nam. Điều quan trọng với cô là bản thân được hòa vào không khí, được nghe trực tiếp, được xem biểu diễn và cảm xúc đạt được mới là điều giá trị cho mình. Do đó, cô không quá bận tâm khi bị nói rằng, suốt ngày đi "đu" idol là lãng phí.

"Tôi biết có nhiều người ở nước ngoài là "fan cứng", sẵn sàng chi 6.000-7.000 USD (khoảng 150-170 triệu đồng) mua một tấm vé qua reseller để đi xem concert của thần tượng. Sau nhiều lần đi "đu" idol, tôi thấy điều này cũng bình thường, không có gì ghê gớm. Hơn nữa, đó cũng là cơ hội để đi du lịch, khám phá những địa điểm mới.

Về tình trạng mua phải vé giá từ reseller mà nhiều người, trong đó có tôi từng gặp phải, kinh nghiệm của tôi là cố gắng tìm hiểu nguồn uy tín để mua. Mọi người có thể lập nhóm với các bạn fan khác để mua vé, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trước chuyến đi", Trà nhắn nhủ.

Ảnh: NVCC