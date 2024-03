Fan không ngại biến thành chú chó xanh, hóa trang Taylor Swift khi xem show

Những chiếc váy tua rua lấp lánh, váy dài màu tím bồng bềnh, thậm chí là trang phục miêu tả một món ăn hoặc loài động vật, đều được người hâm mộ của Taylor Swift lựa chọn khi tới xem buổi biểu diễn tại Singapore.

Hầu hết trang phục của người hâm mộ thường có ý nghĩa liên quan đến sự nghiệp hoặc cuộc sống cá nhân của nữ ca sĩ. Một số khán giả chia sẻ, họ dành nhiều tháng để chuẩn bị trang phục. Đối với họ, đó là cách để thể hiện tình yêu với thần tượng của mình.

Trang phục của Cherise Wong với phần tua rua nổi bật (Ảnh: The Straits Times).

The Straits Times chọn ra một số trang phục sáng tạo mà người hâm mộ của Taylor Swift đã mặc tới buổi biểu diễn của cô ở Singapore.

Andrea Smile Carvajal và Gabriel Eric Villanueva là hai trong số những người đến sớm để chờ xem buổi biểu diễn. Cô đã hóa trang thành Taylor Swift với trang phục tương tự nữ ca sĩ mặc trong lễ trao giải Grammy 2016. Trong khi đó, bạn trai của cô mặc trang phục bộ môn bóng bầu dục giống với Travis Kelce - bạn trai nữ ca sĩ.

Andrea Smile Carvajal đã may trang phục tại Philippines. "Đây là một trong những kiểu dáng tôi yêu thích nhất của Taylor. Tôi nghĩ bài phát biểu của cô ấy tại lễ trao giải Grammy 2016 rất có sức mạnh. Đó là lý do tôi mặc bộ trang phục này", cô nói.

Andrea Smile Carvajal (trái) - Gabriel Eric Villanueva trong trang phục giống Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Mỹ Travis Kelce (Ảnh: The Straits Times).

Natalie Bell và Cherise Wong (đều 18 tuổi) đã tự tay thiết kế trang phục của mình. Bộ đôi này chọn thiết kế được lấy cảm hứng từ ca khúc You belong with me của Taylor Swift.

Cherise Wong chia sẻ về lý do lựa chọn bộ trang phục: "Taylor thực hiện album này khi cô ấy 18 tuổi và năm nay, tôi cũng đang ở giai đoạn của tuổi 18. Những ca khúc trong album này rất đặc biệt với tôi".

Natalie hóa trang thành nữ đội trưởng đội cổ vũ lạnh lùng, trong khi Cherise vào vai nhân vật chính Jane giản dị trong ban nhạc.

Natalie Bell và Cherise Wong tự may trang phục (Ảnh: The Straits Times).

Theo The Straits Times, người hâm mộ bắt đầu lên kế hoạch thiết kế trang phục cho mình vào tháng 6/2023. Họ mua nguyên liệu trên các sàn thương mại điện tử và tự học may vá bằng cách xem các hướng dẫn trực tuyến. Mỗi bộ trang phục mất khoảng 6 giờ để thực hiện.

Muhammad Darwisy (24 tuổi) bước vào sân vận động trong bộ trang phục hình con rắn, lấy cảm hứng từ album Reputation năm 2017 của Taylor Swift.

Anh chia sẻ, ban đầu anh định kết hợp áo sơ mi và quần với áo khoác blazer. Sau đó, anh chọn áo choàng để thoải mái hơn. "Đây là lần đầu tiên tôi tự may một bộ trang phục nên quá trình thực hiện rất lộn xộn và mệt mỏi. Tuy nhiên vì Taylor, tôi có thể làm tất cả", anh nói.

Muhammad Darwisy trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ con rắn (Ảnh: The Straits Times)..

Muhammad Darwisy tự gọi mình là một "Swiftie (tên gọi người hâm mộ của Taylor Swift) rất nghiêm túc". Anh đã xin nghỉ làm một tuần để tham dự tất cả sự kiện xoay quanh buổi biểu diễn của Taylor Swift tại Singapore.

Alice Li (27 tuổi) đã mất hai tháng để hoàn thành bộ bodysuit (trang phục liền thân, bó sát cơ thể) đính đá quý. Thiết kế này mô phỏng theo một trong những bộ trang phục mà Taylor Swift mặc tại phân đoạn của album Midnights. "Midnights là album yêu thích của tôi. Nó đã đồng hành cùng tôi và mang lại niềm an ủi về mặt tinh thần cho tôi trong nhiều đêm dài", cô chia sẻ.

Alice Li cho biết thêm, cô đã nghe nhạc của Taylor Swift hơn 10 năm và tự học tiếng Anh bằng cách nghiên cứu những lời bài hát.

Alice Li trong bộ bodysuit đính đá quý thủ công. Trong khi đó, James Lee chọn bộ trang phục giống chú chó màu xanh với mong muốn thu hút sự chú ý của Taylor Swift (Ảnh: The Straits Times).

Mỗi người hâm mộ đều xuất hiện tại buổi biểu diễn với những trang phục độc đáo, vừa phô diễn cá tính của bản thân, vừa gợi lại những kỷ niệm của nữ ca sĩ với họ.

James Lee (26 tuổi, đến từ Hong Kong, Trung Quốc) diện trang phục giống chú chó màu xanh được xuất hiện trong The Last Great American Dynasty - bài hát trong album Folklore của Taylor Swift.

Để tạo được bộ trang phục này, anh dùng vải lông dán lên chiếc áo phông cũ màu xanh tương ứng. "Tôi hy vọng điều này giúp tôi nổi bật, thu hút được sự chú ý của thần tượng", James Lee phấn khích chia sẻ.