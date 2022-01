Áo tấc, áo ngũ thân, Nhật Bình... "sống lại" trong mùa Tết năm nay

Trang phục truyền thống Việt Nam (gọi tắt là Việt phục) là tên gọi chung cho các loại trang phục của người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Gần đây, nhờ sự nghiên cứu và phỏng dựng của nhiều bạn trẻ, các bộ Việt phục khác đã được phổ biến rộng rãi hơn tới công chúng, bên cạnh áo dài.

Nếu như áo dài là "quốc hồn" thì các trang phục khác như áo tấc, áo tứ thân, ngũ thân... lại mang những phong vị khác, đại diện cho bối cảnh lịch sử, văn hóa ở thời đại mà loại trang phục này thịnh hành.

Các gam màu pastel như hồng nhạt được nhiều bạn trẻ lựa chọn. (Ảnh: Thụy Anh)

Áo tấc là bộ Việt phục phổ biến vì phù hợp để mặc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. (Ảnh: Man Tử)

Hiện nay, việc đặt may hoặc thuê Việt phục cũng phổ biến giống như áo dài. Chia sẻ với PV Dân trí, Nguyễn Đức Huy, chủ cửa hàng cổ trang Việt, cho biết số lượng người thuê hoặc đặt may Việt phục trong năm nay đã tăng nhiều so với năm trước.

"Nhiều cửa hàng khác mình biết còn bắt đầu nhận đồ Tết từ tháng 11 với số lượng đơn lớn. Lượng người thuê thì sát Tết mới bắt đầu hồi lại vì giai đoạn trước dính dịch", Huy cho biết.

Hai bộ Việt phục phổ biến được nhiều bạn chọn đặt mua hoặc thuê là ngũ thân tay chẽn và áo tấc do có độ nhận diện cao với công chúng, cũng như phù hợp để mặc trong nhiều dịp khác nhau. Màu sắc được ưa chuộng là các màu pastel như hồng nhạt hoặc xanh nhạt.

Hiện tại, có nhiều cửa hàng Việt phục uy tín với mức giá phù hợp với từng đối tượng. Giá đặt may Việt phục vào khoảng 2-4 triệu, còn giá thuê là từ 500-600.000 đồng. Mức giá này thuộc tầm trung cao của cổ phục.

Đức Huy là một chủ cửa hàng Việt phục tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Hùng, quản trị viên trang "Đại Việt cổ phong", nhận thấy số lượng các bạn trẻ thuê và may Việt phục ngày càng nhiều vì các bộ trang phục đã trở nên dễ tiếp cận hơn, các đơn vị may đo cũng nhiều và giá thành cũng rẻ hơn.

Hùng dự đoán trong những năm tới, xu hướng Việt phục sẽ là những bộ Việt phục thời Lê: "Đầu tiên là vì yếu tố mới lạ. Những bộ đồ Nguyễn như áo tấc, áo dài, Nhật Bình đã trở nên đại trà. Thứ hai, trang phục thời Lê còn ít người khai thác, ít đơn vị may đo chuẩn vì chưa có điều kiện tiếp cận với hiện vật gốc".

Anh Hùng cũng đang phỏng dựng các bộ y phục thời Lê dựa trên tư liệu điền dã đã thu thập được trong thời gian qua, hy vọng sớm đưa được các mẫu Việt phục giai đoạn này tới đông đảo công chúng.

Được biết, xu hướng "sống lại" của các trang phục Việt cổ này do chính giới trẻ thúc đẩy. Sự phá cách về thời trang kết hợp cùng với tinh thần dân tộc, khao khát tìm về nguồn cội đã và đang thúc đẩy trào lưu này.

Dịp Tết đến xuân sang, rất nhiều bạn trẻ đang tìm mua những bộ Việt phục để bắt kịp xu hướng thời trang này.

Dưới đây là hình ảnh bạn trẻ mặc Việt phục trong các bộ ảnh Tết năm nay:

Nguyễn Hùng dự đoán những năm tới xu hướng sẽ là các bộ Việt phục thời Lê. (Ảnh: NVCC)

Bộ ảnh lấy cảm hứng từ bài hát "Trốn tìm" của Đen Vâu trong tà áo tấc màu xanh. (Ảnh: Linh Shyne)

Giống như áo dài, các bộ Việt phục cũng có những sản phẩm cách điệu. Áo ngũ thân cách điệu với họa tiết hoa mang lại nét hiện đại, trẻ trung. (Ảnh: Đức Chi)

Một bộ ảnh chụp ngũ thân được thực hiện tại Huế. (Ảnh: Doãn Quang)

Nhật Bình với các gam màu nổi bật, hoa văn sặc sỡ cũng được nhiều bạn yêu thích. (Ảnh: Vòng Tuấn Xương)