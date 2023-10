Xử phạt 4 đơn vị hơn 500 triệu vì vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động

Sáng 13/10, Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương tổ chức lễ Tổng kết Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 và kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Năm nay, chương trình Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã đạt được nhiều hiệu quả nhất định, thay đổi nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn, sức khỏe, bệnh nghề nghiệp... cho người lao động. Nhiều đơn vị cũng đã tập trung cải tiến công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc để người lao động làm việc an toàn hơn.

Một số địa phương không để xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc tai nạn lao động chết người trong quý II như: Bình Thuận, Bạc Liêu, Đăk Nông, Hà Giang, Lai Châu….

Bên cạnh đó, một số địa phương giảm mạnh tỷ lệ tai nạn lao động so với cùng kỳ năm trước như: Thừa Thiên Huế (giảm 60%), Cần Thơ (giảm 36%), Thành phố Hồ Chí Minh (giảm 30%).

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chấp hành Trung ương, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thanh tra, kiểm tra trọng điểm về công tác thi hành pháp luật an toàn, vệ sinh lao động đối với 33 đơn vị, trong đó xử lý vi phạm hành chính 4 đơn vị với số tiền là 518 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Bộ đã triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức như xây dựng phóng sự tư liệu tổng quan về những kết quả trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022...

Cục trưởng Cục an toàn lao động Hà Tất Thắng (Ảnh: Hoa Lê).

Theo Cục trưởng Cục an toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tất Thắng, sau khi kết thúc chương trình năm nay, các cơ quan liên quan đã dự thảo kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 dự kiến với 4 chủ đề như sau:

Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động và giảm căng thẳng tại nơi làm việc; đẩy mạnh việc trang cấp, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và phòng ngừa các tai nạn rơi, ngã trong lao động và Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác an toàn vệ sinh lao động phòng ngừa tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Dự kiến thời gian tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31/5/2024.