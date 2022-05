Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng - cho biết, những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động mà số vụ tai nạn lao động trên địa bàn thành phố giảm đi đáng kể, điều kiện lao động, làm việc của người lao động ngày càng được cải thiện.

Thông việc ứng dụng có hiệu quả hệ thống an toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động mà các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động, sản xuất luôn được kiểm soát, hạn chế được tai nạn xảy ra.

Để công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời gian đến được tốt hơn, ông Nam cho hay, Sở sẽ tập trung và phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai một số nội dung trọng tâm.

Nghề xây dựng có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động (Ảnh: Khánh Hồng).

Cụ thể, tích cực hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2022; các ngành, các cơ quan chức năng hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng các biện pháp cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động kết hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả để phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thực hiện tốt việc xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Thường xuyên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Cần quán triệt sâu sắc việc thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động là góp phần bảo vệ nguồn lực con người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động.

Thường xuyên quan tâm đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc ngày càng hoàn thiện hơn; quản lý chặt chẽ các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các ngành chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các doanh nghiệp tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở của mình.

Ông Nam cũng cho biết, Sở sẽ có các văn bản hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp về việc tự kiểm tra, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại, đánh giá hệ thống an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị từ đó đưa ra các giải pháp để phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà thầu thi công công trình kiểm tra các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện đầy đủ công tác kiểm định, khai báo… theo đúng quy định.