Xóa nhà tạm: Không chỉ giúp dân an cư mà còn tạo nền tảng để lạc nghiệp

Ngày 23/7, Tỉnh ủy Cà Mau đã long trọng tổ chức lễ công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công tác an sinh xã hội và phát triển bền vững của địa phương.

Theo thống kê từ UBND tỉnh Cà Mau, tổng số hộ cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn là 9.594 hộ, bao gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: CTV).

Cụ thể, khu vực Cà Mau (cũ) đã xây dựng và sửa chữa 4.400 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 235,8 tỷ đồng. Toàn bộ số nhà này đã được hoàn thành vào ngày 18/6, vượt tiến độ gần 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Trong khi đó, khu vực Bạc Liêu (cũ) cũng đã hoàn thành xây dựng và sửa chữa 5.194 căn nhà, với kinh phí hơn 235,7 tỷ đồng.

Một trong những điểm sáng của chương trình là cách làm sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề đất ở cho các hộ dân. Các địa phương đã tích cực vận động gia đình, người thân tặng hoặc cho mượn đất (có cam kết thời hạn từ 20 năm trở lên), sử dụng quỹ đất công của xã, hoặc bố trí vào các khu tái định cư hiện có.

Điển hình tại xã Hòa Bình, bà Đỗ Ái Lam, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ về việc hỗ trợ 4 hộ không có đất xây nhà. Đảng ủy, UBND xã đã linh hoạt vận động hỗ trợ mua đất trả góp, hoặc vận động người thân tặng/cho mượn đất. "Với giải pháp trên, xã đã hỗ trợ xây dựng nhà cho 4 hộ dân, góp phần giúp các hộ ổn định cuộc sống, thực hiện hoàn thành mục tiêu của chương trình", bà Lam cho biết.

Ông Nguyễn Tấn Thức, Chủ tịch UBND xã Phước Long, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chương trình: "Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp xóa đi những căn nhà cũ kỹ, mà còn góp phần xóa đi mặc cảm nghèo đói, sự cô lập và thay vào đó là ánh sáng của tình người, hy vọng, niềm tin vào Đảng, Nhà nước".

Một hộ dân ở Bạc Liêu (nay là Cà Mau) nhận bàn giao nhà do Bộ Công an hỗ trợ trước đó (Ảnh: H.H).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, khẳng định việc hoàn thành chương trình là minh chứng sống động cho sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Ông nhấn mạnh, chương trình không chỉ giúp người dân an cư mà còn tạo nền tảng để lạc nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng biểu dương những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã chung tay thực hiện thành công chương trình.

Ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất các chương trình hỗ trợ nhà ở và sinh kế cho người dân, đặc biệt là đối tượng người có công, gia đình liệt sỹ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Giờ họ có nơi ở kiên cố rồi, địa phương cần theo dõi, sâu sát, có phương án sinh kế để hỗ trợ người dân vươn lên trong cuộc sống", ông Hải lưu ý, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực của người dân, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại.