Vốn chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Bà Đinh Thị Ngọc Lan, người Hre, trú thôn Gò Gạo, xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) trước đây thuộc diện hộ nghèo. Với ý chí, quyết tâm thay đổi cuộc sống, năm 2009 bà mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền 20 triệu đồng để chăn nuôi trâu sinh sản.

Làm ăn hiệu quả, chỉ trong vòng 5 năm, bà Lan đã tích luỹ được nguồn tiền và trả nợ đúng hạn.

Đầu năm 2025, bà Lan vay thêm 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua chương trình giải quyết việc làm để mở rộng quy mô chăn nuôi kết hợp trồng trọt. Đến nay, bà đã sở hữu tới 14 con trâu lớn nhỏ, gần 100 con gà và 4 ha keo.

“Nhờ có vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội nên gia đình tôi mới có vốn cũng như động lực để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”, bà Lan chia sẻ.

Gia đình anh A Tư được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sinh kế (Ảnh: Xuân Mai).

Ở thôn Xà Nay, xã Sơn Hạ, gia đình bà Đinh Thị Ngâm được biết đến như một điển hình về phát triển kinh tế nông hộ. Không thể chịu đựng cảnh nghèo đói đeo bám quanh năm, bà Ngâm nhiều đêm trăn trở nghĩ cách làm giàu.

Năm 2010, được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay số tiền 10 triệu đồng, bà dồn hết vào chăn nuôi bò sinh sản. Thời gian ngắn, bà trả hết nợ. Tháng 9/2022, bà Ngâm tiếp tục vay 50 triệu đồng từ chương trình hộ cận nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội để trồng 2,5ha keo với hơn 10.500 cây giống.

Sau hơn 3 năm chăm sóc, keo sắp sửa cho thu hoạch với doanh thu ước tính hơn 150 triệu đồng. Nguồn thu nhập ổn định từ bò, keo giúp gia đình có điều kiện lo cho con cái ăn học đàng hoàng, xây được nhà cửa khang trang và sắm được nhiều phương tiện có giá trị…

Gia đình anh A Tư (thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi) trước đây là hộ nghèo. Gia đình anh chỉ trồng 1ha mì, phần đất còn lại bỏ trống. Sau khi được cán bộ hướng dẫn, anh A Tư mạnh dạn vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo 2ha đất trống làm ao nuôi cá và chuồng nuôi bò sinh sản.

Đến nay, sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh thu gần 100 triệu đồng, từ đó, giúp cuộc sống gia đình ngày càng nâng cao. Thời gian tới, anh dự định mở rộng quy mô chuồng trại, xây thêm ao nuôi nhiều loại cá để tăng thu nhập.

“Trước đây cuộc sống gia đình khó khăn do không biết có vốn để đầu tư sản xuất chăn nuôi cũng như chưa có định hướng phát triển kinh tế. Gia đình tôi may mắn được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cán bộ còn hướng dẫn gia đình sản xuất, sử dụng vốn hiệu quả. Nhờ đó, đến nay gia đình tôi đã có thu nhập cũng ổn định”, anh A Tư bộc bạch.

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” và phương thức giao dịch linh hoạt, Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Ngãi đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, tập trung vào các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, và đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Nguyễn Văn Chung, Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Ngãi, trong 9 tháng đầu năm, vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 48 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững; tạo việc làm cho trên 14.000 lao động.

Nguồn vốn này cũng hỗ trợ trên 200 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; 1.223 hộ nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay vốn để xây dựng nhà ở, đất ở, chuyển đổi nghề…

Các chương trình tín dụng chính sách không chỉ cung cấp vốn mà còn góp phần thay đổi tư duy của người dân. Từ chỗ trông chờ, ỷ lại, nhiều hộ dân đã chủ động vay vốn, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, từng bước tiếp cận nền kinh tế thị trường.

